‘De pie movimiento cooperativista’ frente a recorte de principal del Gobierno

Por: Kassandra Laracuente

Con 10,738, socios la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Mayagüez y su presidente ejecutivo (hace tres años), Marco A. Vecchini Figueroa conversó de los beneficios de unirse al movimiento cooperativista versus la banca y cómo atemperarán la situación ante el recorte de principal que se avecina, por el dinero prestado al Gobierno de Puerto Rico.

Por otra parte, Vecchini Figueroa sostuvo que “cada cooperativa, está buscando el desarrollo y el crecimiento. Cuando yo inicié en el 1999 habían unas 160 Cooperativas de Ahorro y Crédito; hoy día apenas son 116. Así que cada día se están buscando un mercado, para mantenerse en un tren de crecimiento y ampliación para poder llegar a ser cooperativas importantes grandes”.

Visiones de los partidos políticos en cuanto al cooperativismo

“Las visiones del gobierno popular y el gobierno PNP, en cuanto a lo que son las cooperativas de ahorro y crédito son bien diferentes. Las visiones del gobierno popular son: vamos a trabajar, vamos a sacarlo adelante, vamos a hacer lo que se pueda. En el caso de los PNP, ellos llegan miran qué cooperativas están débiles, vamos a fusionarlas, vamos a cerrarlas. Esa es la diferencia”.

“Nosotros tenemos unos 18 millones de dólares invertidos en el gobierno de Puerto Rico. Estamos al igual que las otras cooperativas y al igual que los inversionistas a la expectativa a ver qué sucede. En nuestro caso en particular, pertenecemos al G25 que es un grupo de cooperativas organizado que le ha hecho frente al gobierno. El G25 ya ha sostenido reuniones con la Reserva Federal, con la Junta de Control Fiscal, con los asesores legales del gobernador Rosselló, con la NCUA que es el regulador a nivel de los Estados Unidos, con varios congresistas y realmente es el único organismo que se organizó y que envía soluciones diferentes para trabajar con las pérdidas que eventualmente vamos a tener”.

El recorte principal será inevitable

Referente al recorte de principal Vechini mencionó “vamos a ser realistas, el recorte de principal va a ser inevitable. Aquí la postura debe ser que no sea lo suficiente para que destruya al movimiento cooperativo sino que se nos den las herramientas para que nosotros podamos seguir trabajando como por ejemplo:

1- La aprobación de la Ley 220, permite amortizar pérdidas por un periodo de 15 años. “Actualmente la Cooperativa ha tirado a pérdida entre el 2015, este año, el 2016 y 2017, apróximadamente un millón de dólares a pérdida con los tres años sumados correspondiente a esos 19 millones que tenemos invertidos en el gobierno de P.R.

G25 para defender los intereses cooperativistas

“El G25 es un organismo que se creó cuando se reunieron las cooperativas más grandes y no tan sólo las más grandes sino la que más contactos tendrían. Crearon este grupo para defender el interés de las cooperativas. A pesar de que hemos tenido avances, ha llegado un momento en que no sé si la desesperación o la incertidumbre, algunas personas han entendido que es momento de moverse y buscar otros ángulos de negociación”, informó Vecchini.

“En este momento los dos grupos; uno lo dirige COOPACA, él otro lo dirige la cooperativa Oriental, no han sometido ninguna propuesta a pesar de que ellos ya se dividieron. Ya ellos salieron del G25 porque pertenecían a la dirección del G25, y organizaron sus propios grupos, pero no han sometido todavía una propuesta concreta. Todavía nosotros no hemos visto, ninguna propuesta, porque no ha salido nada”, afirmó.

Solidaridad entre cooperativas

“Nosotros las cooperativas tenemos un organismo que es el presidente ejecutivo, y se trata de mantener al organismo educado. Hay diferentes áreas en Puerto Rico donde se tienen diferentes áreas de cooperativas aquí en el Oeste hay una también. Donde se reúnen, hablan y comparten dinero para esfuerzo publicitario. Normalmente se llaman y se comparten. Pero en lo que se trata de negocios cada cooperativa tiene su plan de trabajo y yo voy dirigida a trabajar mi plan de trabajo”, expuso el presidente ejecutivo.