De la radio para la comunidad

Por: Gladys Guerra Arcelay

El pasado sábado, 15 de octubre se llevó a cabo la actividad “El Oeste se Levanta” en la comunidad El Maní de Mayagüez. En la misma damnificados por el huracán María que residen en el barrio pudieron tener acceso a servicios de salud y legales. Asimismo, disfrutaron de un almuerzo preparado en vivo y música.

Luz Rodríguez, una residente afectada por el evento atmosférico, comentó con el Periódico Visión, que a pesar de que lo perdió todo en las inundaciones sigue viviendo en su residencia del Maní con sus hijos. Dijo que pudo salvar un futón y allí duermen los niños, mientras ella hace lo propio en un “mattress” de aire. En la actividad pudo conseguir medicamentos que no requieren recetas para poder combatir las otras consecuencias que dejó el huracán en la comunidad, tal como la invasión de mosquitos, entre otros.

Al igual que Luz, otros vecinos del área aprovecharon las clínicas de salud que ofrecieron voluntarios de diferentes instituciones médicas de Mayagüez, tales como el Mayagüez Medical Center, Migrant Health Center, el Colegio de Enfermeros y distintos pediatras que donaron su tiempo.

Estos servicios fueron los más utilizados por los residentes que se dieron cita en la actividad. Los voluntarios de la rama de la salud se organizaron para poder ofrecer ayudas básicas, como el cotejo de la presión y los niveles de azúcar en los pacientes. Los médicos pudieron atender condiciones puntuales que están experimentando los afectados por el paso del huracán, así como expedir recetas para medicamentos que no se podían adquirir debido a la situación y al colapso de las comunicaciones en el país.

Precisamente, fue ese colapso el que dio pie para que el voluntariado que ha estado prestando su tiempo en la emisora WKJB 710 am desde el mismo 20 de septiembre cuando se sintió el embate de María, organizaran esta actividad.

Luego del paso del huracán, cuando fue evidente que la Isla estaba, la única manera de recibir información fue a través de las ondas radiales de las emisoras WKJB 710 am y WPRA 990.

Las personas de la comunidad la comenzaron a utilizar para enviar mensajes a los seres queridos, a quienes no podían ubicar. A su vez, Antonio Bechara Vicepresidente de la empresa abrió los micrófonos para periodistas y comunicadores del área Oeste que temporeramente no podían transmitir por los medios para los que trabajan regularmente. Así fue el caso de la periodista Carolina Rodríquez Plaza de WORA TV, quien lleva transmitiendo en la emisora de manera ininterrumpida desde que comenzó la emergencia.

La empresa básicamente, se convirtió en el medio oficial de comunicación de los ejecutivos municipales del área Oeste, quienes pudieron contar el estado de situación de sus respectivos pueblos. La emisora también ha recibido la visita de representantes oficiales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Agricultura, e incluso al Secretario de Estado, Luis Miranda Marín, en la única visita oficial que ha hecho el Gobierno de la Isla al área Oeste desde el paso de María.

Según se desarrollaba la emergencia la emisora también se convirtió en un centro de apoyo para la comunidad. Personas acudieron, y continúan haciéndolo, para pedir ayuda con las necesidades básicas, que las agencias estatales y federales se han demorado en distribuir. Fue así como la emisora también se convirtió en un centro de acopio para necesitados.

La generosidad de los ciudadanos fue evidente cuando a lo largo de esta emergencia han donado pañales para bebé y para adultos, fórmula para bebés, pero lo más buscado era los distintos tipos de insulina, que los pacientes diabéticos perdieron, ya fuera por que no funcionaban los servicios farmacéuticos o porque no se han restablecido en su totalidad el sistema de energía eléctrica.

Sin lugar a dudas, un grupo de voluntariado que más ha calados en la población ha sido el panel de los denominados “Noctámbulos”. Estos son distintos profesionales que mientras analizan cómo se va desarrollando la emergencia en Puerto Rico y en el área Oeste, y la respuesta de las agencias. Además, ayudan personas necesitadas de ser escuchadas, y les hacen compañía a todos aquellos que viven solos, y se sienten que forman parte de una amena conversación.

Antonio Bechara expresó que: ““La experiencia ha sido bien impactante. No me imaginé que fuera así. Yo sabía que teníamos un medio importante, pero dado la situación de que las otras emisoras, canales de televisión, comuniaciones de celulares se cayeron, pues, obviamente atrajo más atención, y hemos tratado de hacer junto a los colaboradores lo más posible por mantener a la gente informada, por ayudar a la comunidad, y creo que lo hemos logrado”.