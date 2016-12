Costurera abre espacios para conocer su trayectoria en las Máscaras de Hatillo

Por: Pamela Hernández Cabiya

¿Quién está detrás del arte de las Máscaras de Hatillo? es una pregunta que anualmente muchos realizan ante la complejidad de los trajes en el festival. Dicha festividad se realiza todos los 28 de diciembre de cada año. Esta costumbre, juega un papel muy importante para los poblanos y para los cientos de turistas que se dan cita fielmente.

El festival se comprende de cientos de corredores vestidos de pesados y coloridos trajes en representación de un tema habitual o tradicional en conjunto de las carrozas. Ciertamente, es un día que se paraliza todo el sistema comercial y trabajos por la inmensidad a capacidad de visitantes, participantes y del furor del hatillano para no perderse la festividad.

No obstante a esto, Nilda Delgado Nobóas de 64 años, es una de las mujeres que está detrás de todo el procedimiento para que se lleve a cabo el Festival de las Máscaras. “Llevo 17 años. Inicie por medio de una hermana mía que también cose y me introdujo al mundo de la costura haciendo nada mas manguitas. De ahí en adelante, seguí sola. Me solicitan de 5 a 6 grupos para que les realice los trajes”. Nilda compartió que este año ha realizado alrededor de 50 vestidos incluyendo sus accesorios como lo son los sombreros pamelas o pavas.

También, ella explicó que según lo que se le pida, es donde fluctúa el costo por la complejidad. “Comienzo a realizar los trajes desde agosto porque requiere mucho tiempo. Todo es depende del diseño que ellos exijan. Lo más importante del traje son los colores y el diseño porque mayormente tienen un significado. El traje se compone de pantalón y camisa más grande que el cuerpo de la persona y el manto que lleva en la espalda con el diseño que representan. El costo de cada uno varía desde los $120 hasta $500 dólares o más”.

Dentro de esta actividad, es importante recalcar que los participantes no todos son hatillanos; sino que pueblos limítrofes como: Arecibo y Camuy, también se unen a la corrida de máscaras. Nilda, por su parte, de igual forma explicó que los trajes tienen un procedimiento específico para que pueda quedar al dedal. “Me he sentado a las 5:00 a.m. para estar todo el día cociendo. El jefe del grupo diseña la idea para el traje, se corta el manto, ellos lo dibujan y yo me encargo de darle forma. Este proceso tiene tres pasos: primero está la máquina mero que es la que limpia y da forma, después pasa a una máquina común para hacer el rizo que es la decoración del traje y después a pegarlo”.

Por medio de esta habilidad para crear los trajes, Hilda comentó que puede sobrevivir y sufragar sus gastos. Decía que, luego de culminar las fiestas, ella descansa hasta que vuelvan a darle las nuevas ideas para el próximo año. En adición, no simplemente Hilda cose, sino que es parte de una de las corredoras de máscaras en la carroza familiar, “Las Divas”.

“Las carrozas salen a las 8:00 a.m. por los campos a divertirse, los reciben y nos dan comida y ya eso de las 2:00 a 3:00 de la tarde, comienza el desfile para el pueblo. Cuando Dios diga es que me quito de esto, mientras pueda voy a seguir, puntualizó”.