Con sobre 40 proyectos para radicar “Che”

Por: Kassandra Laracuente

En la celebración del reconocimiento de la Escuela Dr. Carlos González de Aguada, en un aparte con Visión, el licenciado José “Che” Pérez Cordero, representante del distrito 18 afirmó que tal como aparece en “Trámite legislativo”, radicó 15 proyectos y que al momento otros 40 se están trabajando para radicarse paulatinamente.

“Estamos trabajando con sobre más de 40 proyectos que estamos evaluando, me estoy tomando el tiempo, porque hay una cosa que yo dije en mi campaña siempre y es mejor la calidad antes que la cantidad”, expresó el representante.

Por otro lado, anticipó que uno de los proyectos: “es un proyecto bien pensado que trasciende lo que es el distrito y es también enfocado a mejorar y contribuir con la situación económica del país. A fomentar el turismo, a fomentar el desarrollo empresarial”.

“Estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Enfrentamos también la imposición de la Junta de Control Fiscal y ante esas situaciones nosotros tenemos que poner nuestros pies en la tierra, enrollarnos las mangas y sacrificarnos todos. Es difícil, pero ante ese momento de dificultad yo veo otra ventana de optimismo para levantarnos y ante eso estaremos presentando esa legislación para ayudar al legislador como lo hemos estado haciendo.



Continuará apoyando a los pescadores de la región

Por otra parte, como parte de su campaña eleccionaria Pérez Cordero, denunció algunas situaciones que pasan los pescadores de la región y sostuvo que: “Voy a ayudar a nuestros pescadores para que se puedan desarrollar en su industria y permanecer”.

“Actualmente se ha trabajado con: la Villa Pesquera de Añasco, los pescadores de Aguada, los pescadores de Rincón y hemos ido a reuniones con distintos pescadores de la zona y vamos a estar trabajando”.



“No hay proyecto perfecto”

“Obviamente también hemos trabajado unos proyectos de administración que el gobernador pidió que le diéramos ese espacio y la prioridad ante la situación que estamos viviendo en el país. Tenemos poco tiempo para actuar, hay que actuar rápido para encaminar al país a una ruta que nos lleve al progreso. Claro no hay proyecto perfecto, cada proyecto puede tener una parte negativa pero son más las positivas que se están deteniendo en la agenda del gobernador”, sostuvo el licenciado Pérez Cordero.



Orgulloso de la educación que obtuvo

“Yo fui allí atleta de pista y campo en la Dr. Carlos González, me destaqué también en el deporte de judo y gracias a esa receptividad y cariño que tenían nuestros maestros, el personal del comedor escolar yo me pude desarrollar como atleta”.

Además el representante añadió que “gracias a la calidad de enseñanza que me dieron pude entrar a la UPR en Mayagüez y destacarme como atleta y convertirme en un profesional. Hasta el punto de llegar aquí hoy y tener el placer y el honor de representar a mi pueblo como representante en la Cámara de Representantes. Para mí también es motivo de alegría que se destaque de esta forma contundente porque así podemos llevarle a los demás jóvenes de las escuelas para que entren a este tipo de competencia y vamos a conseguir grandes resultados con esto. Estoy en la mejor disposición de ayudar”, puntualizó el representante.