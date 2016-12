Comprometida Itza García en cumpir a cabalidad Plan para Puerto Rico

Por: Kassandra Laracuente

La secretaria asociada de gobernación electa, licenciada Itza García Rodríguez, 33, en entrevista telefónica con Visión además de explicar que ejercerá el lado operacional del “Plan para Puerto Rico”, del gobernador electo Ricardo Rosselló; relató los retos que enfrentó en el transcurso de su vida “por venir de una familia pobre”, y como esas características particulares le han ayudado a ver todo de una forma diferente para querer cambiar “la cultura de división” en la Isla.

“Soy de escuela pública, soy mujer y joven. Vengo de una familia pobre que a pesar de las carencias nunca me sentí así. La diferencia marcada de clases sociales las vi cuando llegué a la Escuela de Derecho de la UPR. No tenía consciencia de esa diferencia, de la cantidad de estudiantes de Derecho que en su mayoría provenían de escuelas privadas. En un salón de Constitucional, cuando un profesor preguntó, sólo había 4 de escuela pública. Otra de las cosas era la transportación”, expresó la licenciada García, explicando las diferencias en cuanto a experiencias, viajes y vocabulario de compañeros(as) en comparación a ella.

“Todos los días me levantaba a las 3:30 am. para coger la guagua pública de las pequeñas que le llaman: ‘pisa y corre’, para a las 04:35 a.m. ir en una guagua grande, eran dos guaguas que cogía para de 5:00 a 5:15am. salir a la UPR y a las 5:40am. llegar a Río Piedras para a las 06:40 caminar desde la Plaza Pública hasta la Universidad”, agregó.

Por otro lado, la también presidenta del Plan para Puerto Rico, mencionó que le tocó vivir un tiempo en un complejo de apartamentos público junto a su mamá.

Historia de superación

“Cuando vives en el campo, eres pobre, estudiaste en las escuelas públicas, la vida te hace consciente de cosas particulares. No tan sólo concientizar, debemos de ser conscientes que a veces hasta la forma en que tratamos a la gente es importante. Porque no soy la única que ha logrado una posición alta y que ha sido pobre. Hay que ser más empático”, expuso.

“Nunca fui privilegiada económicamente”

“Te voy a contar una experiencia, que no he compartido con ningún periodista. En una ocasión en casa de mami no había compra y no había nada de comida para cenar. Pero mi mamá y yo nos acordamos que mi hermanita de 2 años echaba todo el menudito que se caía en el piso de los bolsillos de mi padrastro o cualquier chavito que encontrara en el piso, los echaba en el componente de música. Sacamos el menudo y hubo cerca de $2.00 dólares que nos dio para comprar en ese tiempo 1 paquete de arroz, 1 pote de habichuelas y un pote de cornbeef y ese día no faltó la comida en casa”, confesó.

“Se y entiendo que es la necesidad económica, se que $5.00 dólares hacen la diferencia. Mi padrastro me dejaba .50 centavos para cada ruta ni un vellón de más ni uno de menos y no porque fueran malos padres, si no porque nos daban lo que se podía para ir y venir. Sabemos que ir a la Escuela todos los días. Lo podemos hacer, Puerto Rico es el líder ideal”, afirmó la licenciada García.

Por otra parte, García se comprometió a que cambie el funcionamiento en el Depto. de Educación ya que en noviembre la Asamblea Legislativa denunció que hace 4 años se tiene un dinero de fondos federales reservado que no se han utilizado.

Desde mesera hasta licenciada

“Trabajé desde los 16 años, en el Supermercados Amigo, acomodaba todas las clases martes y jueves y los días libres trabajaba. Pasaba que cuando venían finales en Derecho, renunciaba; después trabajé en venta directa, larga distancia, venta de seguros y también como mesera”, detalló.

“Después el primer semestre de la Escuela de Derecho, comienzo a trabajar como Asistente del Decano y en Lexis Nexis, con un total de 20 horas semanalmente. Cuando me gradúo y revalido comencé a trabajar en la práctica privada como abogada”, culminó.