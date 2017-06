Cómo cuidar el motor

Como todos saben bien, la parte más importante de su vehículo es el motor. Hay que cuidarlo para que mantenga su potencia, durabilidad y valor de reventa. Muchas veces los kilómetros recorridos no importan tanto, ya que su desgaste depende del cuidado del mismo. A esto le podemos agregar, que cada vez hacen motores más chicos, que trabajan más comprimidos, a mayores revoluciones, y eso implica que, a mayor fricción, mayor desgaste.

Para poder conducir tranquilos por la calle, tienen que saber qué mantenimiento deben darle a su vehículo. Hay que pensarlo como una inversión. Si no lo cuidan como deberían, gastarán más dinero en tener que arreglar las piezas que se romperán debido a la falta del cuidado y tendrán más dolores de cabeza llevándolo al mecánico. Se los digo por experiencia. Es como hacer ejercicio y alimentarse bien para prolongar y cuidar la salud. Básicamente la vida útil de un motor depende de dos factores: La lubricación y la refrigeración. Por eso se debe mantener y controlar el nivel, de un buen aceite y de un buen líquido refrigerante.

EL ACEITE

Como muchos dicen, el aceite es como la sangre del motor. Sin él, las piezas móviles no tendrán la lubricación necesaria, tendrán una mayor fricción y se desgastarán prematuramente.

Primero que nada deben saber que el aceite tiene una duración. Con el uso del motor, el aceite se irá quemando y ensuciando. El filtro de aceite filtrará gran parte de esa suciedad e impurezas, hasta que se sature de ellas, y deba ser reemplazado. Por eso se debe hacer el cambio de aceite y su filtro cada ciertos kilómetros de uso, dependiendo de la calidad de dicho aceite.

Existen 3 tipos de Aceites:

Aceite Mineral: Es el más económico, pero se debe cambiar cada 3.000 millas.

Aceite Semisintético: Es la mezcla de mineral con sintético… Se debe cambiar cada 6.000 millas.

Aceite Sintético: Es el más caro, pero es el más flexible a altas y bajas temperaturas. Eso significa que mantiene una viscocidad similar, y logra mantener mejor sus propiedades lubricantes a temperaturas extremas. Se debe cambiar entre los 9.000 y 12.000 millas.

¿Qué tipo de aceite elegir?

Obviamente recomiendo los sintéticos, pero a veces no son necesarios, y no nos da el bolsillo para pagarlos. Depende de la temperatura ambiente de donde vivan y del tipo de motor que se quiera cuidar. Ese famoso mito de “calentar el motor” unos minutos antes de partir, viene de usar los aceites minerales antiguos en lugares donde neva, que a menor temperatura ambiente, el aceite se ponía más espeso, a tal punto de congelarse. Imagínense un motor con el aceite congelado. Simplemente, no arranca. Y si lo hace, no lubrica correctamente, por lo que ya saben, desgasta de más el motor. Gracias al avance de la tecnología, hoy tenemos mejores aceites para elegir.

Se debe tener en cuenta la viscocidad, dependiendo del desgaste que tenga el motor. Si se pone un aceite muy “líquido” en un auto muy desgastado, este se filtrará al sector de combustión interna, y se quemará junto al combustible.

De esa manera se pierde potencia, consume más combustible, contamina más al medio ambiente, y el aceite se “fuma” por el caño de escape (tirando humo negro) bajando así el nivel de aceite. Un aceite más espeso hará que no filtre, pero el motor deberá esforzarse más para moverse, y consumirá más combustible. Así que lo ideal es, para un motor más nuevo, un aceite más líquido, y para un motor más usado, un aceite más espeso.

http://www.taringa.net