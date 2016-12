Comandancia de la Policía de Arecibo, retoma postura para el día de Despedida de Año

Por: Pamela Hernández Cabiya

A días de culminar el año 2016 en Puerto Rico, el Teniente Coronel Roberto Barreto Barreto, actual comandante del área de Arecibo, comparte sobre las campañas de: “No a la Pirotecnia” y “No más balas al aire”.

“Este año el lema es: ‘Celebra las fiestas, protege la vida y ni una bala más al aire’. Nos hemos enfocado en campañas en los centros comerciales del área con personal de Relaciones con la Comunidad. Generalmente los fines de semana y días festivos repartiendo información, orientando a los ciudadanos sobre las medidas que hay que tomar y recalcando que disparar al aire incluye un delito grave en la Ley de armas de Puerto Rico en el artículo 5.15 que establece que la pena es de 5 años. Por tanto, la persona no tendrá el privilegio de fianza, por lo que, tendría que cumplir la pena completamente”, explicó Barreto.

El comandante, recalcó que esta campaña ha sido todo un éxito ya que en los último años, no se ha reflejado incidencia de balas perdidas. “Definitivamente la campaña ha sido exitosa, la gente ha comenzado a crear conciencia y los resultados se observan”. De igual forma, el cuerpo policíaco hace hincapié de la ilegalidad de la pirotecnia en los días festivos estas navidades. “El personal de la división de explosivos es el que se encarga de trabajar con este tipo de campañas. Me consta que se ha hecho lo mismo para dar orientaciones en las escuelas. Es importante concienciar a los padres mayormente a que estén pendiente y comprarle pirotecnia legal, que se haga con supervisión, que se haga en lugares lejanos de las casas, y que los mismos sean aprobados por la Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico”, expresó.

El proceso que se adjudica a una persona que le sorprendan comprando pirotecnia ilegal, es aplicado con la Ley 83. La persona se le puede imponer multas de hasta $5,000 dólares y pena de cárcel de hasta 3 años o radicación de ambas a discreción del tribunal. “Es necesario que para evitar desgracias y situaciones, que los adultos estén supervisando a los adolescentes”.

Por cuanto se quiere llevar un mensaje, este año desarrollarán una caravana de “No más balas al aire”, el día antes de Despedida de Año en varios sectores de Arecibo. Incluso, el mismo día de la festividad, se simulará una despedida de año y nuevamente difundirán información. “Nuestra exhortación es que para esta época del año, tan bonita, que celebren las fiestas, a que compartan en familia, a que seamos responsables con el consumo de alcohol al conducir vehículos de motor para evitar desgracias y lo más importante reconocer que la época navideña es una para estar en familia de parte de nosotros la Policía de Puerto Rico”, culminó Barreto.