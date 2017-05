Ciudadanos de Hatillo y Arecibo buscan refugio en empresas de seguridad

Por: Pamela Hernández Cabiya

Con un informe preliminar de asesinatos de parte de la Policía de Puerto Rico de marzo de este año, se posiciona Arecibo como el segundo pueblo con un porcentaje de 25.0% en incidencias criminales. Por otro lado, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, mostró el informe de marzo, con relación a los delitos informados en comparación al año 2016 aumentando el porcentaje en posiciones agravadas con 36.8% de asesinatos y 25% de homicidios.

Edgardo Aguilar Cordero, presidente de la compañía Extreme Tactical Dynamic Security Force de Hatillo abundó sobre la seguridad del pueblo al presente. “Esto es una compañía de seguridad como tal. Se compone de escolta, seguridad armada, seguridad desarmada, patrullaje, investigaciones y ofrecimiento de cursos a personal para la ley 404, ley de armas de fuego, combate mano a mano y niveles de fuerza. Esta agencia lleva unos 8 meses tras yo ser escolta de un licenciado y me dio con tirar mi propia compañía para dar mejor servicio a las personas. La criminalidad está subiendo bastante y estamos siendo buscados por miedo a su seguridad. Donde más nos están buscando ha sido para escoltas porque ahora mismo han habido varias situaciones en Puerto Rico que no se notifican pero que están ocurriendo”, explicó.

Se le preguntó: ¿qué tipo de personas son las que acuden a sus servicios? “ahora mismo muchos licenciados. Tengo ahora mismo 13 personas trabajando conmigo como escolta y seguridad local pero en sí, nos dedicamos más a las escoltas. Trabajamos los pueblos de Hatillo y Arecibo. Aquí hay hora de entrada pero no hay hora de salida. El proceso para solicitar escoltas, básicamente nos envían una notificación, se ve personalmente con la persona encargada porque a veces la misma persona no quiere mostrarse y se debe hacer una investigación de su pasado, expediente del cliente con sus medicamentos y chequeo médico para estar en todo preparados. También se hace un estudio de reconocimiento de los lugares mas transitados y se procede según el nivel de la situación”.

¿Cuánto tiempo se puede tardar la investigación antes de comenzar a trabajar? y ¿porqué las personas buscan escoltas? “Una semana o antes. Si es una persona reconocida es mucho más rápido el proceso. No necesariamente se nos solicita escolta por que atentan contra su vida, sino por miedo a ser atacados, prefieren prevenir. Existe diferentes niveles de escoltas pero aun así casi todas son por precaución. Lo más amenazante que emerge en este trabajo recae cuando se pierde el control de la situación y nosotros tenemos que intervenir completamente”.

De igual manera se le preguntó: ¿qué profesionales usted considera que están mas expuestos a poca seguridad y debería tomar en consideración tener escolta? “Ahora mismo, cualquier persona está en riesgo. Esto no es como antes, ahora mismo estudian el “modus operandi” que es tu modo de trabajar, a los lugares que frecuentas, si come en el mismo sitio, si vas al centro comercial unos días específicos y te están velando sin que lo sepas. Puedo decir que hace un año en esta área se vestían de policías, se estacionaban y te secuestraban aquí en Hatillo. Ahora mismo, hay muchos asaltos que se están dando porque el internet y la televisión influye mucho en los jóvenes y mejoran las ideas de ahí. Hace poco hubo un robo en Hatillo donde un adolescente se llevó $34,000 dólares y fue solo ¿cómo lo hizo? uno, tuvo que haber estudiado el sitio o a la persona”.

¿Cómo uno puede identificar que algo está sucediendo? “La forma de la persona mirarte, como andan porque si estás en un sitio que hace calor, vas a andar con un abrigo, gafas puestas, gorros, no se deja ver la cara y el “body language”. Si no lo identificas, serás víctima. Ahora mismo la mayoría de los asaltantes son adolescentes de 15 años hacia arriba. Incluso, se va a empezar a ver los asaltos en motora. Es mas fácil pararme al lado de alguien, poner una pistola, robarte la cartera e irme. Todo esto a causa de las series y películas que llegan al mercado”.

¿Qué lugares entre Arecibo y Hatillo son más vulnerables? “No puedo decir lugar específico porque están en todos lados. Ahora lo más que hay son escalamientos. También se le añade que todo el área metro está bastante contaminado de criminalidad. Todas esas personas bajan a estos pueblos mas tranquilos lo que permite al asaltante serle más fácil porque creen aquí que hay más seguridad. Hace poco secuestraron a un joven en Arecibo donde se lo llevaron con todo y carro. Supuestamente iba a ver una amiga, llega a su apartamento y no sabia que dentro del apartamento había alguien escondido que lo secuestra junto a la muchacha. A él lo tiraron por un risco y esa gente los sorprendieron porque estaban en la playa borrachos y chocaron el carro robado. Lo increíble es que la muchacha era cómplice de esto”.

A pesar de todo esto, no se ha visto problemas a gran magnitud alrededor de las zonas universitarias. No obstante, él dijo que lo más preocupante es que el delincuente está evolucionando, está educado. “Algo que está pasando en Hatillo, también es el robo de ganado increíblemente. 9 vacas que se robaron son $22,000 dólares que se perdieron. Mi recomendación es que para evitar menos incidencias, no publiquen lo que hacen en las redes sociales porque da cabida a exponer tu vida a este tipo de crimen”, puntualizó.