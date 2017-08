Cierra el primer mes de aumento en las multas de tránsito

Por: Christian Irizarry Maysonet

Ya ha pasado un mes desde que entró en vigor la enmienda a la Ley de Transportación y Tránsito (La Ley) que duplicó el valor de las multas por efecto de infracciones a dicha ley. Ya ha pasado un mes desde que entró en vigor la enmienda a la Ley de Transportación y Tránsito (La Ley) que duplicó el valor de las multas por efecto de infracciones a dicha ley. Sin embargo, según el Teniente Juan González Rivera, Director de Patrullas de Carreteras de Bayaney en Hatillo, no se ha visto una reducción en la cantidad de boletos de tránsito expedidos por sus agentes, a pesar de que, aparte de ser una medida de recaudación de fondos, se supone que la iniciativa actúe como un disuasivo para reducir las infracciones en la carretera.

“El volumen de infracciones sigue siendo similar a como era antes de entrar en vigencia la ley”, expresó González. “Si se buscaba que fuera un disuasivo, no ha resultado así”. González, quien lleva alrededor de 20 años trabajando en la división de carreteras, explicó que La Ley, casi en su totalidad se limita a aumentar el valor de la multa, y que son pocos los cambios sustanciales que se encuentran en la misma. “Para efectos del trabajo de nosotros, sigo siendo el mismo…lo único que ahora está más presente el factor humano porque toca al bolsillo, el valor es oneroso”.

Según Vélez, el tipo de multas, incluyendo su nuevo valor, que con mayor frecuencia expiden los agentes en su división son los siguientes: conducir en exceso de velocidad ($100 base más $10 por cada milla por cada milla adicional), conducir sin cinturón de seguridad ($100), paso indebido por semáforo ($300 – $500), uso de teléfono celular mientras conduces ($100), no llevar la licencia de conducir mientras conduces ($50), no llevar la registración del vehículo mientras conduces ($100), y el uso de tintes inapropiados ($100). En el caso de los tintes inapropiados, se eliminó la sección de la ley que le daba un plazo de 24 horas al conductor para remover los tintes y no tener que pagar por la multa.

El ciudadano que interese retar la validez de la expedición de una multa de tránsito contará con el mismo proceso que estaba en vigor antes de la entrada en vigor de la Ley. “El conductor tiene 30 días desde la fecha de expedición del boleto para ir al tribunal del distrito en donde se le emitió el boleto. En la secretaría solicita la revisión y llena la documentación apropiada. Posteriormente le llegará una citación por correo con la fecha de la cita del recurso de revisión, el agente interventor recibe la misma notificación. Luego de eso, el honorable juez que atienda el recurso determinará si aplica o no el boleto”, explicó González.

Según González, “[h]ay tantas y tantas infracciones en la Ley 22 que es una herramienta tan extensa que nos da tantas alternativas para intervenir…la Ley 22 es una herramienta de trabajo para todo el mundo”.

El Teniente terminó aconsejando que para evitar lo más posible recibir alguna multa, los ciudadanos, “procuren llevar la licencia y registración en todo momento, usen el cinturón de seguridad, no usen el celular mientras conduzcan, no rebasen las luces amarillas ni rojas, y lo más importante, si vas a consumir bebidas embriagantes, pasa la llave, haga un buen plan”.