Cerrado el listado de especies exóticas permitidas en P.R.

Por: María Cotto

Existe aún confusión en la ciudadanía sobre los tipos de animales permitidos como mascotas y el destino que les depara a los animales exóticos prohibidos confiscados en la Isla.

Visión conversó con el director del Negociado de Pesca y Vida Silvestre, doctor Miguel García, y el teniente Angel Atienza del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, quien dirige el Centro de Especies en el barrio Cambalache de Arecibo. En este refugio es que se recogen todos los especímenes que han sido confiscados por el Cuerpo de Vigilantes del DRNA o son entregados voluntariamente por la ciudadanía. Esta entrega voluntaria es la mejor alternativa para el ciudadano, pues no representa multa ni un proceso judicial aun cuando la posesión de un animal exótico es una violación al reglamento 6765 de la agencia.

Entre los animales exóticos poseídos ilegalmente, proliferan las culebras, al punto que se ha generado confusión sobre qué especies están permitidas y cómo se diferencian de la boa puertorriqueña o el culebrón.

“Hay una sola boa que se permite tener en cautiverio en Puerto Rico, que es la “ball Python”. Es legal, fue parte de la última revisión del reglamento de especies exóticas permitidas. Es una decisión técnica muy bien ponderada”, explicó. En una amnistía que declaró el DRNA en 1996, fueron tantas las pitones bola que se reportaron y que se confiscaban que se estudió la viabilidad de permitirla como mascota. “Hay que tirar la línea en algún lugar. Había mucha ball Python y mucha boa constrictora. La ball Python es un animal que es dócil, fácil de manejar, pequeña, hace nido, que necesita un ambiente muy regulado; mientras que la boa constrictor es grande, ovovivípara, de ambiente tropical. La de menor riesgo era definitivamente la ball Python para poder darle la opción a la ciudadanía de tener un tipo de boa exótica en su casa,” indicó García. En las últimas modificaciones al reglamento, están en vías de incluirse los camaleones y las tortugas terrestres. “Son otro grupo de reptil que los riesgos son calculados y se pueden permitir. El camaleón jamás se podrá convertir en una especie invasora, al igual que las tortugas terrestres así que en la próxima revisión es probable que se incluyan”. De acuerdo a los reportes que ha manejado el teniente Atienza, al momento no se ha encontrado ningún nido de ball Python en estado silvestre en la Isla.

Rechazaron como falsas acusaciones de estar soltando boas constrictor. Los vigilantes Ana García, Ricardo Henríquez y Ramón Muñiz educaron al ciudadano que hizo las alegaciones sobre las diferencias entre la boa nativa, que es una especie protegida y que debe estar libre sin ser molestada, y la boa constrictor, que es una especie exótica, y por ende está prohibida. Esta última especie debe ser capturada y sacada de Puerto Rico. Explicaron al ciudadano que cuando las personas llaman al Cuerpo de Vigilantes para que saquen una serpiente de una residencia o edificio, si es una boa nativa, tiene que ser liberada, por lo que generalmente las sueltan en los bosques. En cambio, si es otra especie, el DRNA la retiene hasta lograr identificar un zoológico interesado en llevársela.

Sin embargo, hay personas que insisten en tener animales exóticos no permitidos. En el refugio de Arecibo han intervenido con poseedores de un oso y un bisonte. “Ahora hay una moda de erizos (“hedgehogs”), antes era de hurones (“ferrets”). Es un gran problema porque algunas son legales en Estados Unidos y hay personas que se les hace difícil entender que su mascota que es legal en Florida, es ilegal en Puerto Rico. En Florida hace frio, hay depredadores naturales y aquí no hay nada que evite su reproducción. Tenemos el ejemplo de aves exóticas que se han establecido en Puerto Rico y no lo han hecho en Florida.” Tanto Atienza como García aseguran que en Florida se está cerrando la lista de ejemplares permitidos, copiando el modelo local. “Ese listado cerrado es el modo más fácil de controlar el problema de especies invasoras.”

El Refugio de Especies en Cambalache alberga todo tipo de animales exóticos, algunos de ellos en espera que concluya algun proceso judicial contra sus dueños originales. Estos animales prohibidos nunca vuelven a manos de sus dueños y se les busca espacio en zoológicos e instituciones certificadas para recibir estos animales. La única excepción es cuando se interviene con el dueño en tránsito en el aeropuerto que se le puede permitir sacar el animal del país si hay evidencia que tiene un destino legal para la mascota. “Una persona que entrega este tipo de mascota voluntariamente no se le multa, si hay que intervenir porque algún vecino haga una querella, el poseerla implica un boleto administrativo expedido por el Departamento y se le incauta la especie. En caso que se niegue a entregarla, vamos a un Tribunal para que ordene el allanamiento de la residencia,” explicó Atienza.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reiteró que importar, vender, poseer o liberar boas constrictors, monos y cualquier otro animal exótico es ilegal.

La prohibición está establecida en lista del Reglamento 6765. Quienes infrinjan el Reglamento, se exponen a multas, que pueden ascender hasta $5 mil por especie ,de acuerdo a la Ley 241 Vida Silvestre, según enmendada Ley 294.