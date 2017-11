Centro de vacunación batalla contra la influenza y la pulmonía

Por: Gladys Guerra Arcelay

El pasado fin de semana se llevó a cabo una actividad de vacunación masiva en el centro comercial Mayagüez Mall auspiciado por Vacunas Bright Center. La administradora del Centro y organizadora de la actividad, Christine Cámara, explicó que el motivo de hacer la clínica de vacunación en un lugar visible es impactar la mayor cantidad de gente posible para evitar que se propagen enfermedades que pueden ser evitadas si la población se vacuna.

A los problemas de salud que se están desarrollando por el paso del huracán María se le une el factor de que estamos entrando en la temporada pico de la influenza. Pagán explicó que: “El hecho de que hay tanto problema de energía eléctrica en los hospitales y asinamiento, hay enfermedades que se pegan por el aire y el problema de energía eléctrica en los hospitales que no pueden mantenerlos fríos o a temperaturas adecuadas hace que hayan un aumento en estas condiciones.”,como la pulmonía.

Aunque la entidad estaba vacunando bebés de cero meses en adelante, las organizadoras, así como los auspiciadores de la actividad estaban enfocados en orientar a las personas, sobre todo las de la tercera edad, sobre la importancia de vacunarse contra la influenza o la pulmonía pneumocócica.

Para concienciar y orientar sobre la importancia de vacunarse a tiempo para impedir complicaciones por enfermedades que pueden prevenirse, la compañía Pfizer llevó al actor Braulio Castillo, hijo, quien es el portavoz para la campaña de vacunación contra la pulmonía.

Según él mismo explicó esta colaboración surguió luego de que hace un tiempo contrajera la enfermedad. Dijo que en su caso todo comenzó como un catarro normal, pero que era muy persistente. Esto lo obligó a buscar ayuda en un Centro de Diagnóstico y Tratamiento, de donde lo trasladaron a un hospital, pues el cuadro médico que presentaba era de pulmonía. “En el caso mío, pues los síntomas fueron muy sencillos, como un catarro y terminé en un hospital una semana. Con los pulmones bien congestionados y la pulmonía bien desarrollada. Y me asusté.”, manifestó el actor.

Y es que, como la mayoría de la población, el portavoz de la campaña de vacunación, pensaba que esa enfermedad la contraen personas que están en unos ambientes específicos y no que puede afectar a cualquier persona que esté llevando su rutina diaria, como fue su caso.

“Yo llego a saber que existe una vacuna cuando me dio la pulmonía, yo no lo pensaba dos veces. Ahora que está la posibilidad, que está la vacuna para prevenir, yo me vacuné. Mi campaña es esa, que pregunte sobre la vacunación, que le hable a tu médico sobre eso, que te oriente, porque hay muchas herramientas, y tenemos mecanismos para ayudar.”, manifestó.

Tanto el personal del centro de vacunación Vacunas Brignt Center, como las compañías que se dieron cita en la feria insistieron en que las personas debe orientarse por profesionales y no hacer caso de la información dudosa que encuentran en Internet y las redes sociales. Indicaron que las vacunas son la mejor manera de prevenir enfermedades a cualquier edad. En el caso de los niños no tienen secuelas, excepto una fiebre leve en lo que el organiamo se adapta y en el caso de la influenza las personas se pueden vacunar, aún si ya les dio o están incubando el virus y no lo saben.