Camuy busca estrenar su primera empresa municipal

Por: Christian Irizarry Maysonet

Como parte del nuevo enfoque dirigido a enfrentar el cambiante panorama al que se enfrentan las administraciones municipales, el municipio de Camuy, al igual que varios otros municipios de la región norte, se une a la lista entidades que se aventuran a organizar empresas municipales, con la intención de crear fuentes de ingresos adicionales. Esta es sólo una de las medidas que ha tenido que tomar el alcalde del municipio, al atender el recorte presupuestario al que se enfrenta.

En cuánto a las medias que ha tenido que tomar para organizar las finanzas y evitar el despido de empleados y cobro por servicios básicos, el alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, se encuentra haciendo recortes similares a aquellos hechos en municipios vecinos. “En términos generales, estamos siendo comedidos con el gasto público. Las actividades, como la actividad de verano, es muy probable que ya la cancelemos, ahí tendríamos una economía de $20 mil a $25 mil y es precisamente salvaguardando y protegiendo lo que son los empleos de nuestros empleados que para nosotros es lo mas importante porque al final del camino son las personas que dan el servicio”, explicó García.

Camuy no es el único municipio en este barco. La situación novel en la que los recortes presupuestarios ha puesto a las administraciones municipales, ha servido de catalítico para que varios alcaldes, incluyendo a García Feliciano, exploren diferentes alternativas de allegar fondos a las cuentas municipales, principalmente, la utilización del mecanismo de las empresas municipales. “Hasta el día de hoy no habíamos pensado tener una empresa municipal. Ahora lo estamos haciendo. Vamos a someter una ordenanza este próximo miércoles a esos efectos porque nosotros interesamos administrar el Parque de las Cavernas del Río Camuy”, expresó García.

Según García, el municipio contrató a la empresa ‘Estudios Técnicos’ para que realizaran un estudio de viabilidad, y a la misma vez, evaluaran cuál sería el mejor instrumento legal de administración de la nueva empresa. “[S]e determinó que el mejor instrumento para administrar el Parque de las Cavernas habría de ser una empresa municipal. Así que estamos sometiendo legislación…para que se nos permita crear una empresa municipal que no solamente administre el Parque de las Cavernas, sino cualquier otra actividad que el municipal pueda tener como es el caso de la rehabilitación de la antigua fábrica ‘Pan Am Shoe’ en la que vamos a estar haciendo una inversión de $1.2 millones para habilitar el espacio y que podamos alquilarlo a su vez”, añadió.

García, al igual que muchos otros alcaldes, dice sentirse más cómodo con la utilización del modelo de empresas municipales, ya que le permite cierto grado de autonomía que no está presente en el modelo de las corporaciones municipales que permite la Ley de Corporaciones de Puerto Rico. “En el caso de una corporación, el control no lo tiene el municipio. En el caso de la empresa municipal, el control lo sigue teniendo una junta nombrada por el municipal, aunque el gerente como tal lo selecciona la junta. En ese sentido la empresa municipal es mucho más flexible y ágil [en las compras y administración]”, culminó.