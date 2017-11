Califican con “F” a Secretaria de Educación

Por: Sujeiily Ortíz Vázquez

Los alcaldes de San Germán y Sabana Grande condenan el cierre de las escuelas públicas en sus municipios debido a la excusa de parte del Departamento de Educación (DE) al no estar “listas” las diferentes instituciones.

Ambos aseguran que tanto la secretaria del DE, Julia Keleher, así como el director regional Ismael Aponte han utilizado como excusa el paso del huracán María por la Isla para cerrar muchas de las escuelas que tenían planificadas cerrar el pasado mes de mayo.

“Es maltrato institucional, tú tienes niños que acaban de pasar por un proceso de un huracán, llegan a su escuela y les dicen que tienen que moverse a otra, cuando ya estaban acostumbrados a estar ahí […]” mencionó Isidro Negrón Irizarry, alcalde de San Germán.

Una de ellas es la escuela elemental Antonia Martínez, la institución cuenta con servicio de energía eléctrica y agua. La noticia de este cierre estaba escrito en una cartulina frente a los portones del plantel sin previo aviso a los padres y estudiantes. La petición decía que los alumnos se tenían que movilizar a la escuela del caso urbano, Henry W. Longfellow.

“El principio de la educación es la comunicación.”, dijo Negrón Irizarry mientras presentaba su indignación ante esta lamentable situación.

El reclamo del ejecutivo municipal es abrir todas las escuelas de San Germán, ya que están aptas para recibir a los alumnos. Las acciones de la secretaria de DE son pensar que en las escuelas del país paso un terremoto, cosa que no fue así. Las estructuras de estos edificios se encuentran en perfecto estado.

De hecho, Negrón Irizarry se comunicó tanto con la secretaria de DE y el director regional llamada en conferencia y la justificación de ambos ante este problema fue la baja matricula, a lo que el alcalde de San Germán pregunto de cuantos estudiantes estaban hablando y estos no supieron ofrecerle los datos.

El alcalde expresó con total seguridad que tanto la secretaria de Educación como el director regional, se colgaron. “Tienen ‘F’ […]” ante la improvisación y poca creatividad de atender esta situación.

Un grupo de padres, estudiantes y maestros se han reunido en las afueras de las distintas instituciones en forma de protesta ante esta acción tan precipitada. Otros han tomado la decisión de cambiar a sus hijos de escuela.

Mientras en el municipio de Sabana Grande, su alcalde Miguel Ortiz Vélez cataloga como perfecta la justificación del huracán María para el cierre de las escuelas alrededor de todo Puerto Rico.

Ortiz Vélez asegura que se ha reunido con ingenieros quienes explican que sus escuelas públicas no sufrieron ningún daño físico y pueden recibir a los estudiantes de manera regular. Aunque algunos de los planteles no cuentan con agua se ha colocado un camión cisterna para entonces trabajar de manera eficiente.

El alcalde de Sabana Grande está dispuesto a cooperar de cualquier manera para agilizar el proceso de comienzo de clases en las escuelas de su municipio.

Una de ellas es la escuela elemental Dr. José Celso Barbosa, ubicada en el barrio Rayo Guaras, según alega Kariangely Pérez Valentín, madre de una alumna, la explicación al llegar al plantel fue que la escuela no estaba apta para recibir a los estudiantes y la reubicación a la escuela intermedia, Blanca Malaret. En dos ocasiones los padres visitaron el plantel para comenzar clases de 8 de la mañana a 12 del mediodía y la dirección de la escuela les informa que los maestros no están autorizados a llegar al plantel.

“Decidí cambiar a mi hija de escuela ya que fue bastante el tiempo en que no estuvo tomando clases y tenía la preocupación de que pudiese fracasar en el grado […]” mencionó Pérez Valentín.

Una estudiante de primer grado de la mencionada institución, Yetzianys P. Figueroa Pérez dijo: “Me sentí triste al saber que iban a cerrar mi escuela, las maestras son muy buenas y el ambiente en mi escuela también.”.

Ambos mandatarios municipales catalogaron como “falsas”, las expresiones de la secretaria de Educación donde explica que para abrir los distintos planteles el Cuerpo de Ingenieros debía visitar las escuelas y pasar por un proceso de inspección.

Se ha comentado en varias ocasiones que las excusas presentadas por el Departamento de Educación dan pie a una posible privatización del sistema público de enseñanza.

Al cierre de esta edición; 515 planteles públicos de 1,113 alrededor de toda la Isla están listos para comenzar clases.