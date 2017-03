CADEI beneficiará a más estudiantes de la región con educación integrada

Por: Kassandra Laracuente

En entrevista telefónica con Visión el Dr. Carlos Ariel Vale Colón, director ejecutivo del Colegio de Aprendizaje y Desarrollo Educativo Integrado (CADEI), mencionó los servicios que tendrán ampliados en las nuevas facilidades que se esperan inauguren en agosto 2018.

“Se colocó la primera piedra de lo que serán las nuevas instalaciones de CADEI, con $4 millones de dólares los cuales son parte de un préstamo a través del Departamento de Agricultura Federal en el Área de Desarrollo Rural por medio de la señora Nereida Rodríguez”, expresó el Dr. Vale.

Por otra parte, las facilidades que poseen al momento y operan están ubicadas en la Plaza Sol del municipio de Moca y cuenta con una matrícula de estudiantes.

“Nosotros contamos con dos currículos especiales. Va a depender de la matricula con la cual contemos y la evaluación individualizada a cada estudiante de la cantidad de personal docente y demás que necesitemos”, comentó el Director Ejecutivo.

Al presente la institución educativa atiende a estudiantes típicos y atípicos en su mayoría, los cuales requieren asistencia por poseer algún impedimento o deficiencia en el aprendizaje.

Por otro lado, luego de la actividad protocolar donde se dio cita el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, la primera dama; Beatriz Rosselló, el alcalde mocano; José Avilés, además de los legisladores de distrito y líderes de diferentes agencias gubernamentales, se hicieron acercamientos para incentivar los servicios que ofrece CADEI, “el Gobernador tiene un compromiso genuino, de igual forma la senadora Evelyn Vázquez se comprometió a ayudarnos mediante fondos legislativos, entre otros”, dijo el Dr. Vale Colón.

“Somos la única escuela en la región oeste que ofrece este tipo de programas especializado e individualizado”.

El proyecto constará de 12 salones de clases, 12 salones de terapias integradas, salón de terapia atlética, salón de educación física adaptada, dos salones preescolares, salones de enseñanza One to One, una biblioteca, salón de vida independiente, salón de tecnología, área recreativa y un comedor escolar, se prevé que tendrá una capacidad de hasta 300 estudiantes.

Por otra parte, el Director Ejecutivo agregó que “estamos integrando unas plataformas a nuestro Programa Educativo General, donde se ofrecerán cursos de robótica, de programación de computadoras y ‘big data’, entre otros para que los estudiantes salgan con una base antes de entrar a un nivel de educación superior”, acotó.

Como proceso regularmente el Dr. Vale mencionó que “me reúno con los padres, se verifica si el estudiante está registrado en el Departamento de Educación (DE), se hacen las evaluaciones pertinentes y se establecen las necesidades que tiene el estudiante para ver si se ubica en Título I, o será un estudiante de transición porque no puede estar en un salón de clases por problemas de socialización y así atendemos a cada niño y cada caso de manera individual”.

Para más información de CADEI puede acceder a: CADEI Bilingual School en Facebook.