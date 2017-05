Balseada en Camuy une a todo un pueblo

Por: Pamela Hernández Cabiya

La ciudad romántica de la isla, Camuy, nuevamente realiza uno de sus más grandes eventos en el año. La Balseada, es un encuentro, o mas bien, un compartir entre ciudadanos residentes del pueblo y de todas partes de Puerto Rico. El propósito del mismo, recae en retar a la creatividad y al trabajo en equipo al lograr con material reciclable, una balsa flotante. Los criterios a evaluar se mostraban bastante competitivos al exigir que ni siquiera llevara motor la balsa. Así que, de una manera u otra, fue una actividad pro ambiente.

El alcalde de dicho municipio, Edwin García Feliciano, platicaba sobre esta actividad y dejó claro de dónde provenía el dinero con una crisis que emerge hoy en día en los municipios. “Se inscribieron 110 balsas, eso incluye todo tipo de balsas y cerca de 283 personas estaban tripulando esas balsas. Esta es la edición vigésimo tercera (23) y esperamos que en la edición número 25 pudiéramos tener una actividad de dos días. La gente lo pide pero es costosa. Así que, esperamos que el cuarto de siglo lo celebremos en grande. Interesantemente, esta es una actividad que se comparte terreno entre Hatillo y Camuy. Así que, hay de todo aquí”.

De igual manera, García habló de la fundación de la actividad. “Esto comenzó como una idea del exalcalde William Rosales Pérez para concienciar a la gente sobre la importancia del recurso agua. Así que lo hemos mantenido de la misma manera. No se permite ningún tipo de bote o balsa que tenga motor y aunque es permitido en el río, siempre y cuando exista un debido cuidado, queremos mantenerla de esa manera para que la gente entienda que ese recurso por el que se navega si no lo tuviéramos, no tuviéramos vida. A veces como tenemos las cosas, no las valoramos y en este caso queremos que la gente valore este recurso y que este consciente que depende de nosotros que se lo podemos legar a las futuras generaciones”, mencionó.

Algunas de las balsas curiosas inscrita fue la del picnics, carro de carrera, balsa de hamacas y flotadores con base de plástico. Cabe destacar que en la balseada también se celebró un 5K en las horas de la mañana. “Tenemos aquí claramente un jurado que son los que escogen a la balsa más vistosa, la más original y la de material reciclable. En caso de la competencia, tenemos árbitros para que arbitraran a los competidores del 5K”. Las categorías para correr eran abiertas a todos las edades.

En el caso de los fondos económicos que se utilizaron, el primer administrador de Camuy dice que fue a base de auspicio en su gran mayoría. “Se utilizan fondos del gobierno municipal y hay 5 auspiciadores que son: Camuy Coop, Quebrada Coop, Supermercados Econo, restauran KAI y Brussi Beach Resort. Ellos aportaron entre 5,000 a 7,000 dólares y el municipio hace la aportación cerca de los $15,000 dólares. Básicamente la música principal la paga el municipio. Es un evento que aunque tiene mucha acogida, no es un evento oneroso para el municipio. Este año decidimos no contratar a la batucada y lo que se hizo fue que los del restauran KAI nos proveyó su batucada gratuitamente, tratando de economizar cada uno de los renglones. Los dos artistas de este años fueron: Viva Nativa y Joseph Fonseca. También tenemos a los alrededores artesanías. Aquí hay gente que nos vista de Toa Alta, Luquillo; mas o menos de 15 pueblos diferentes ha llegado gente. Camuy hace muy pocas actividades de gastos. Solo el Velorio de los Reyes, la actividad Rosario, Balseada y el regreso a la escuela. Son 4 actividades que tiene fijas el municipio y nosotros tratamos de ajustarnos al presupuesto que tenemos para la actividad. Nosotros en el año no gastamos más de $60,000 dólares en actividades como otros municipios que se gastan $300,000 dólares. Entendemos que este tipo de actividad es importante porque es el único entretenimiento familiar. Hay gente que se queda aquí dos semanas antes de la actividad y algunos hasta la próxima semana. Simplemente por tradición. Eso beneficia porque ellos tienen que ir a comprar los alimentos, así que para los negocios del área es una inversión”.

En otro tema importante para este tipo de actividad es la seguridad de los autos, las incidencias de robos y hasta las peleas callejeras. “Los 14 años que llevo de alcalde no he sabido de ningún incidente de personas y robos. Tanto la policía municipal como la estatal están aquí, igual que el equipo de rescate y Manejo de Emergencias. Hay seguridad en toda el área”, puntualizó.

Los ganadores fueron:

• 1er lugar: Charlie Dorta “La Camuyana” ($1,000)

• 2do lugar: Miguel Hernández (balsa de material reciclable) ($300)

• 3er lugar: Heriberto Rivera Automeca (corvette) ($200)