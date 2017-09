Aumento de tarifa de agua agravaría deuda de Arecibo

Por: Christian irizarry maysonet

La Junta de Supervisión Fiscal publicó la semana pasada el Plan Fiscal Certificado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que incluyó el anuncio del aumento de sus tarifas, el cual afectará a todo tipo de clientes de la corporación pública. Este anuncio, afecta particularmente al municipio de Arecibo, que a través de los últimos años, se ha visto inmerso en una deuda persistente que no ha logrado saldar.

Los aumentos, que entrarán en vigor durante el año fiscal 2018, se componen de un incremento para los clientes residenciales de un 2.5%, para los clientes industriales de un 3.5%, y para las entidades gubernamentales de un 4.5%. Las medidas señaladas causaron una inmediata reacción de rechazo e indignación de alcaldes de ambos partidos y líderes municipales, quienes alertaron sobre las repercusiones negativas que estos aumentos tendrían sobre sus operaciones y sobre sus constituyentes.

En el caso de Arecibo, que se encontró en una controversia pública cuando el servicio de agua fue suspendido en el año 2015 por de falta de pago, estos aumentos agravarían su deuda con la AAA, que hasta estos momentos no ha sido saldada en su totalidad. Según Lourdes Acevedo Concepción, ex candidata a la alcaldía del municipio de Arecibo por el Partido Popular Democrático, “esta tarifa va a añadir desesperanza no solamente al municipio, sino también a los constituyentes arecibeños. Si el estado está en quiebra, la única esperanza que tienen los constituyentes es que los municipios puedan sostener los servicios esenciales, que hasta el día de hoy no han sido determinados por el gobierno. Si hubiesen sido ya identificados y se hubieran puesto en la ley, estaríamos teniendo menos problemas con esta junta fiscal de los que estamos enfrentando”.

Según Acevedo Concepción, quien confiesa desconocer el estatus de la deuda de Arecibo con la AAA, “el municipio de Arecibo tiene una ventaja sobre los demás municipios…con la presidencia en la Federación de Alcaldes, el alcalde [de Arecibo] debería estar utilizando esa presidencia para poder adelantar causas que puedan ser de beneficio no sólo de Arecibo, sino de los demás alcaldes, y trabajar estos temas que son más neurálgicos que hasta los mismos temas de inversión. que no dejan de ser importantes”.

“Lo primero que tiene que hacer el alcalde es convocar a esa Federación de Alcaldes para tocar los asuntos que le competen a los municipios y tratar de negociar, tratar de abrir una negociación directamente con la autoridad a favor de los municipios”, expresó Acevedo Concepción.

Según expresiones públicas del director ejecutivo de la Autoridad, Elí Díaz Atienza, en efecto, ya muchos alcaldes han negociado directamente con la AAA, y se han acogido a planes de pago. Sin embargo, las nuevas tarifas a las que se verán expuestos representan un nuevo panorama fiscal que no había sido contemplado anteriormente.

El alcalde de Arecibo, Carlos Molina Rodríguez, hizo expresiones públicas reconociendo que la deuda del municipio sigue viva, aunque al momento de las expresiones no pudo precisar el monto exacto al que asciende la deuda. A pesar, de los intentos hechos por este periódico, no fue posible conseguir a Molina para reacciones.