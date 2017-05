Aumenta la tasa de suicidio en Puerto Rico

Por: Pamela Hernández Cabiya

En lo que se depara el transcurso del 2017, se ha dilatado el registro de suicidios en comparación al año fiscal 2016 en la isla. La preocupación e incertidumbre de los casos que cada día son noticia en los medios, ha llevado a muchas familias a tener la necesidad de conocer mas sobre este tema. Es por esto que, Nayda Román la coordinadora del programa de la Comisión para la Prevención de Suicidio en Puerto Rico, nos detalla la información que debes conocer de antemano para enfrentar tal situación.

“Nosotros en la comisión recopilamos las estadísticas de las muertes por suicidios todos los meses y lo que llevamos de este año, entiéndase desde enero-abril 2017, tenemos un total de 66 casos en Puerto Rico. Eso equivale a 5 casos más de los que habían el año pasado para esta misma época. Pero, cuando miramos los años y vemos las muertes por suicidio por cada año en Puerto Rico, nos da un promedio de 305 muertes por suicidio. No obstante, en los últimos tres años, hemos visto una tendencia en la disminución. Incluso, el año pasado fue la primera vez que en los últimos 17 años obtuvimos una cifra menor a los 200 casos. El año pasado cerramos nuestras estadísticas con 192 muertes por suicidio. Debo mencionar, que nuestras estadísticas están basadas en los casos que ya no están bajo investigación, por el Instituto de Ciencias Forenses. Así que, nuestros datos los obtenemos directamente del instituto. Cabe mencionar, que cuando mencioné que hay un alza de suicidio, creo que es importante discernir y diferenciar que una cosa es cuando aparecen muchos artículos sobre el suicidio y otra cosa es que podamos hablar estadísticamente. Una sola muerte, vale la pena trabajar con el tema, pero creo que es importante darle el mensaje al país de que sí en efecto lo que llevamos de año, tenemos 5 casos adicionales, pero que todavía no existe una ola de suicidio en comparación a otros años”, recalcó.

Por otra parte, Román mencionó que “cuando hablamos de suicidio yo creo que hay que tener presente que el suicidio se da en cualquier grupo de edad. Nuestras estadísticas comienzan a los 10 años y siguen hasta los 85 años. De hecho, en Puerto Rico quienes tienen la tasa más alta de suicidio, son las personas de 80 a 84 años de edad; y cuando digo tasa me refiero a ¿cuántas personas se suicidan por cada 100,000 habitantes. Cuando miramos la frecuencia de suicidio, que identifican el número de casos concretos, vamos a ver que la mayoría de los casos se concentran entre las edades de 45 a 59 años de edad y que en Puerto Rico, al igual que todas las Américas y el Caribe, el suicidio se da en un 80% en varones. Así que, es importante que aunque hemos visto casos de jóvenes que se han quitado la vida, no podemos olvidarnos también de los adultos que son los más que se suicidan en nuestro país. Entrando en las razones, en el suicidio entran actuar muchas cosas. Va a depender del grupo de edad que se está trabajando. Quizás las razones por las cuales deciden asumir esto como alternativa puede ser por la desesperanza, impotencia, la pérdida (es uno de los temas mas importantes de algo significativo, sea por muerte o ruptura amorosa) y la soledad (no hay un vínculo significativo con la gente que está alrededor)”.

De igual forma Román alertó que alguna de las señales de peligro frecuentes es hablar de muerte o quererse matar. También, podemos ver despedidas sin razón aparente, dejar mensajes por las redes sociales, se despide y agradece a todos sus seres queridos y amistades por los momentos bonitos que tuvieron. Otra señal es entregar o regalar objetos con gran valor emocional, tristeza constante, cambios en los patrones de sueño, cambio alimenticio, el abuso de alcohol y drogas, incluso hasta el coraje y la irritabilidad “Hay que señalar que en el suicidio, no se da de la misma forma en todas las personas”, aclaró.

Asimismo, se preguntó si se puede obtener un estimado de tiempo desde que la persona notifica o se percibe su comportamiento y expresó que “no hay un cálculo específico sobre ese particular, ya que la persona puede recibir una noticia que lo ha dejado muy impactado y acto seguido quitarse la vida; pero hay personas que lo pueden estar pensando y planificando por días, semanas, meses, inclusive, hasta años. Todo va a depender de los factores de riesgo que tiene esa persona y con que recursos cuenta para que busque ayuda”.

Trasciende además que la forma de suicidio más frecuente en la isla es el ahorcamiento. En Puerto Rico no tenemos un estudio específico de porque predomina un método versus otro; pero lo que sí podemos decir es que en cada país va a determinar lo que la persona tiene disponible. Por ejemplo; países donde hay fácil acceso a pesticida, verá que es común. En comparación en Puerto Rico, el ahorcamiento es super accesible. Se puede utilizar con cualquier objeto cotidiano”.

Se recalcó que si usted ha pasado por la experiencia de ser parte de un diálogo donde la persona dice a viva voz que se quiere quitar la vida, que no se tome como menos o a relajo y puedas accionar inmediatamente.

Al momento de notificar que un familiar se suicidó “es importante decirle a la familia que si se siente mal, se siente que en el circulo familiar o en los allegados (vecinos, amigos, compañeros de trabajo) hay esta idea a raíz de lo sucedido, el suicidio no es la alternativa para ello”, dijo Román.

“Queremos extender nuestra ayuda, dando nuestro numero de teléfono, se llama la línea PAZ que tiene AMSSCA, que es la primera ayuda sico- social, 1-800-981-0023. También tenemos grupos de apoyo para personas que han perdido algún familiar. Este centro también está en Mayagüez, llama al (787) 833- 0663 en el Centro de Recuperación de AMSSCA”.