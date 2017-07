Arecibeños preocupados por condiciones del municipio

Por: Christian irizarry Maysonet

El municipio de Arecibo ha dado mucho de que hablar en los meses recientes, ya sea por la controversia por el aumento de salario del alcalde Carlos Molina, la controversia por el aumento del CRIM, o la más reciente controversia del cobro por el recogido de basura. Una cosa que no parece estar en controversia, es el estado de deterioro físico en que se encuentra la Villa del Capitán Correa.

Basta con conducir por las calles del pueblo de Arecibo para presenciar un casco urbano virtualmente abandonado. Edificios vacíos y deteriorados ahora ocupan el espacio donde existía una vibrante economía. La controversia ahora gira en torno a si el alcalde Carlos Molina es la causa de, o puede ser la solución a, los tiempos difíciles que se viven en Arecibo.

Ciudadanos, quienes pidieron no ser identificados por decir temer represalias en su contra, aseguran que son varias las personas que se están uniendo a grupos ciudadanos que han surgido a través del municipio para hacerle frente al alcalde, ya que atribuyen las condiciones de Arecibo a la mala administración por parte de Molina.

“Son muchas las personas que están disgustadas con el alcalde, incluyendo empleados municipales y hasta la policía”, expresaron.

“Nosotros empezamos a reunirnos para ver lo que podemos hacer. En la primera reunión de la comunidad llegaron 100 personas y en la última llegaron 300”.

Según la ciudadana, cuando la administración municipal se enteró de que las reuniones ciudadanas se están llevando a cabo en centro comunales, se les quitó el acceso a las mismas y las cerraduras fueron cambiadas para impedir su entrada.

Una ciudadana añadió que “el estado de las carreteras es deprimente. Hay hoyos que llevan meses sin atender y no se hace nada al respecto. El [alcalde] ya no atiende a las personas, no se le puede conseguir. Él ha cambiado mucho en los últimos años”, agregó.

A pesar de los intentos hechos por este periódico, el alcalde no estuvo disponible para responder a las alegaciones. Sin embargo, el Lcdo. Jesús González Cruz, secretario Municipal de Arecibo, contestó algunas de nuestras preguntas referentes a las condiciones del municipio. González asegura que la condición física del municipio está siendo atendida de manera prioritaria, “precisamente por la razón de que el ornato es una prioridad para el alcalde es que me trajeron [a la administración municipal”, comentó.

Según González, una de las dificultades más grandes en Arecibo es que es uno de los municipios con mayor extensión territorial, en donde las personas no viven en áreas concentradas, causando que el área al que tengan que darle servicio sea mayor. Dijo que, “se está estableciendo un plan de trabajo, dándole prioridad a lo que son los centros comunales, parques pasivos, parques de pelota…Nos va a tomar un par de semanitas pero entendemos que el ornato va a ir mejorando, porque por distintas razones, como equipos dañados, pues quizás estuvo un poco aguantado en las últimas semanas”.

“En cuanto a los edificios abandonados, pues hay una situación económica en el país, se construyeron hace quizás 30 años atrás cuando el casco urbano era una zona fuerte económica porque no existían los centros comerciales como Plaza del Norte y Plaza del Atlántico, en donde el comercio se ha movido a esas áreas. Pero eso no significa que no se están estableciendo nuevas estrategias. Precisamente ayer tuvimos una reunión con miembros de la Cámara de Comercio [de Arecibo], se están estableciendo unas iniciativas interesantes que se anunciarán en las próximas semanas, para mejorar ese atractivo del casco urbano”, concluyó.