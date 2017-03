Añasco ha tomado medidas para recortar gastos operacionales

Por: Kassandra Laracuente

El alcalde de Añasco, Jorge ‘Jorgito’ Estévez Martínez (PPD), en entrevista con Visión, expresó que “cuando tenga logros, los voy al compartir con el pueblo, de igual forma cuando hay que apretar hay que decirle al pueblo de frente y con transparencia”, esto en alusión a las medidas de austeridad que está tomando su municipio para atemperar la crisis económica del gobierno.

Asimismo mencionó que las reducciones que ha implementado actualmente son, pero no se limitan, ni se limitarán a: “cerrar las piscinas de olas, para reducir los gastos operacionales –sólo operan desde una semana antes de Semana Santa-, en las fiestas patronales se usó la mitad del dinero, al igual que en las acostumbradas parrandas navideñas que el municipio ofrecía a varias agencias”, sostuvo el alcalde añasqueño. “He tenido que tomar medidas fuertes en el municipio quizás no son tan buenas como quisiera, pero si nos quieren eliminar municipios, no puedo echarme a llorar. Pero, si no me ayudan a Añasco, hablaré en la Prensa y en cualquier otro medio para que me escuchen”, añadió.

Ante esta disyuntiva se le cuestionó al primer Ejecutivo municipal si vislumbra reducir su salario anual que según los datos obtenidos, alcanza los $60 mil dólares anuales. El alcalde no contestó con sí o no, la pregunta sino dijo que “hay pueblos pequeños que los alcaldes tienen un salario más alto que el mío y yo no tengo dietas ni utilizó los vehículos del municipio para transportarme”, apuntó.

Por otra parte en cuanto a la reducción de personal en el municipio, Estévez dijo estar consciente de cómo está el costo de vida y “no se va a jugar con las habichuelas de la gente pero no sabemos si en un futuro tendremos que tomar medidas drásticas”, puntualizó.

En otros temas, el primer ejecutivo municipal, indicó que en el Antiguo Terminal de Carros Públicos que cuenta con dos pisos de estructura en el casco urbano, como “ya casi no quedan taxistas en el pueblo de Añasco. Sólo operan dos. Vamos a convertir el espacio disponible en espacios comerciales. También el municipio obtendrá guaguas pequeñas para el Plan víal de transportación de Añasco”.

Entre las rutas que vislumbran ofrezcan transportación pública a los añasqueños(as), se encuentran rutas y paradas en los barrios: Piñales, Playa y Parcelas María, entre otros.

Se querellan contra el municipio

En nuestra oficina central, recibimos una llamada detallando el olor nauseabundo del vertedero. En afirmativa “Jorgito” dijo que hubo una querella al vertedero. “La maquinaria antigua se dañó y se compraron hace muchos años. Ya se está alquilando una máquina para resolver la situación porque no se puede dejar así”.

Cabe destacar que entre los municipios que depositan la basura en el Vertedero Municipal de Añasco, están Rincón y Aguada.