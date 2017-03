Altieri afirma Gobierno Central trasladó crisis fiscal a los municipios

Por: Kassandra Laracuente

En entrevista con Visión el alcalde de Isabela Carlos Delgado Altieri, afirmó reiteradamente que “el gobierno central trasladó la crisis fiscal a los municipios”, en referencia a la aprobación del Plan Fiscal del Gobernador por la JSF y sus repercusiones en los municipios, “el Gobernador propuso quitarle este dinero a los municipios y la Junta aceptó, por lo tanto aquí hay una situación de un plan que trae a los municipios a ser parte del problema, no de la solución”, puntualizó.

“Uno hace unos esfuerzos dentro del espacio que tenemos como son las empresas municipales. Que de hecho con la situación fiscal que este gobierno acaba de trasladar -la crisis fiscal a los municipios-, toda vez que se apoderaron del CRIM, y toda vez que nos quitan los mal llamados ‘subsidios’ porque no son subsidios, son las rentas netas que recoge el gobierno. De los $8 mil millones que recoge el gobierno le dan $350 millones a los municipios (a los 78), a través de fórmulas para hacer obra pública”, agregó el alcalde isabelino.

Asimismo Delgado Altieri, dijo que servicios esenciales se verán afectados: “A nosotros nos están dando un dinero para hacer lo que el gobierno central no hace. Y eso nos lo acaban de quitar son $350 millones que a Isabela le representa de $7 a $8 millones menos en presupuesto operacional. Lo que se trabaja todos los días; eso quiere decir que van a haber muchos servicios que se van a afectar. Muchos programas que habían establecido para ayudar a la gente, se Proyectos que tenemos propuestos, no vamos a tener el financiamiento para poderlos desarrollar. El superávit que tenía el municipio, básicamente desaparece de un ‘plumazo’, esto con estas determinaciones. Y esto le va a pasar a todos los municipios del país”. “Lo que vamos a ver de julio-agosto en adelante no es lo que conocemos hoy o lo que hemos visto en los últimos 50 a 60 años. Va a cambiar dramáticamente si es que permanecen las propuestas que el Gobernador ha hecho a la Junta y que de hecho ya aprobó la Junta”.

“Prácticamente sin radio de acción”

“No nos dejan un radio de acción porque, en lugar de darnos las herramientas nos las están quitando. Por ejemplo: el municipio de Isabela tiene un superávit de $29.7 millones de los cuales $16 millones son en efectivo. Mi propuesta era utilizar esos $16 millones en vez de gastarlos, financiar proyectos del mismo municipio, yo los financiaba y los garantizaba a través del CRIM. Inclusive podía prestarle a otro municipio dinero y quedaba garantizado a través del CRIM. En el BGF, la cartera de préstamos que está al día es la de los municipios. De hecho los préstamos se pagan un año antes de desembolso. Y esa es la cartera mejor que tiene el Banco Gubernamental”, sostuvo el Alcalde.

“Aunque estén quebrados los municipios, aunque estén en quiebra; sus préstamos están al día ¿Por qué? Porque lo que recogen del CRIM todos los meses, los alcaldes no lo ven, no lo tocan. Primero se paga deuda, y si sobra va al municipio. Se paga el préstamo. Mi interés era utilizar el CRIM para garantizar los préstamos que yo mismo me podía hacer, ya que el BGF no existe; la banca privada, no presta; pues yo me lo iba a garantizar pagándolo con el CRIM. Esa herramienta, ya no está, porque a través de la Ley 8 y la moratoria que se acaba de aprobar, el gobierno se apodera del CRIM, y el Gobernador tiene la facultad de utilizarlo a su discreción”, añadió.

Como única alternativa que señaló para el desarrollo económico, indicó dependerá de inversionistas mediante las APP, “Voy a estar buscando que la empresa privada se interese y participe con el municipio. Es la única herramienta y depende de convencer a la empresa privada de entrar a ese ‘joint venture’ de inversión”, acotó.

Silencio por parte de la Federación y Asociación de Alcaldes

“Creo que las instituciones que representan a los alcaldes populares y penepés no están haciendo su función como debería de ser. Hay cierto silencio tanto por la Asociación como por la Federación de Alcaldes. Están muy callados, muy sumisos y creo que no es la mejor actitud ante una situación como esta. Uno sabe que se hacen reuniones con los legisladores, pero esto ya no es un asunto de la legislatura. Es un asunto del Gobernador con la JSF”, alegó. De igual forma al momento del cierre de esta edición se llamó tanto a la Federación (su presidente estaba en Washington) y a la Asociación de Alcaldes -quedó de ofrecer respuesta por parte de su Directora Ejecutiva y no se obtuvo reacción por ninguna de las partes.

Reunión de alcaldes de la región

“A pesar de todo esto, vamos a seguir haciendo esfuerzos. Habrá una reunión de los alcaldes de la región, penepés y populares para analizar todo esto, el impacto en nuestros municipios y cómo podemos actuar juntos. He estado impulsando la reunión con otros compañeros. Estamos buscando la fecha a ver cómo actuamos en varios asuntos, así que estamos en esa gestión para ver cómo mantener una estabilidad e impulsar los proyectos de desarrollo económico”, anticipó.