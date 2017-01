Alternativas de parto con una doula

Por: Kassandra Laracuente

Rosemary Loperena, original de Mayagüez, fungió como doula de parto y posparto aproximadamente 5 años en Puerto Rico; actualmente estudia un bachillerato en Ciencias de la partería en Birthingway College of Midwifery en Oregon, y explica la importancia y diferencia entre una doula y lo que en Puerto Rico se conoce como una ‘comadrona’.

“El enfoque de una doula es ayudar y educar, una doula no es un proveedor de salud. La mujer que va a tener alumbramiento puede identificar a quien quiere en ese equipo y como derecho pudiese pagar por los servicios de una doula”, explicó Loperena.

“Una doula puede asistir durante el parto, pero es un médico o una partera licenciada quien realiza el trabajo de alumbramiento. Hay parteras que estudian y se especializan, luego tienen que tomar unos ‘boards’ y pasar un proceso de evaluación de algunas destrezas bajo la tutela de otra partera certificada y licenciada”, agregó.

¿De dónde surge el término ‘doula’?

Según “la red mundial de doulas”, el término doula o ‘dula’, procede de la antigua Grecia y significa sierva. La antropóloga Dana Raphael, fue la primera persona que empleó este término, que proviene de la antigua Grecia, para referirse a mujeres experimentadas que ayudaban a futuras madres en la crianza de sus bebés, en Filipinas. Investigadores médicos como M. Klaus y J. Kennell extendieron el empleo de este término a ayudantes prenatales y durante el parto, en una serie de estudios aleatorios controlados.

Una doula no es un proveedor de salud

Por otra parte, Loperena recalcó que “una doula no es un proveedor de salud, porque no atiende un parto completamente. Una doula ofrece los servicios de cuidado antes, durante y luego del parto. Entre los servicios se puede encontrar desde alimentación, hasta masajes que ayuden a aliviar el dolor para lograr evitar el uso y/o abuso de anestesias”.

“Aunque las doulas se certifican a través de una red certificada, hay que mencionar que a diferencia de una comadrona como se les conocía a las parteras antes, la función principal de la doula, es ser ese ente de apoyo a la mujer y a su pareja (si aplica) y estar mano a mano en todo momento para que tenga una cercanía y cuidado especial en todo momento”, explicó Loperena.

Trámites legislativos en el olvido

“En Puerto Rico se han presentado dos proyectos de ley para la regulación de las parteras y actualmente es alegal”, puntualizó la doula mayagüezana.

Además, se han presentado dos proyectos de ley para que sean evaluados y en el 2015 se ‘engavetó’ el último.

En el 2013 se tuvo al P. del S. 309 con el fin de establecer y reglamentar la profesión de la Partería como profesional de la salud.

“Hay mucho desconocimiento en la sociedad sobre la preparación de una partera certificada (CPM, por sus siglas en inglés), y se debería legislar un proyecto, para que reconozca la labor y educación de una partera certificada”, puntualizó.

Para más info. de Loperena puede entrar a su página web: www.simpletouchoflife.com.