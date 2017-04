“Alcaldía de Aguadilla afirma ser la última que prevalezca ante situación fiscal”

Por: Kassandra Laracuente

En entrevista con Visión el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez (PNP), afirmó que “en la ciudad de Aguadilla se ha guardado para los tiempos malos y estos son los tiempos malos”, en referencia al efecto que tiene en la economía de los municipios el posible recorte de sus ‘incentivos’ que equivalen a $350 millones de dólares distribuidos por el Gobierno Central a los municipios, para el financiamiento ‘de obras públicas’.

“Aquí estamos todos en el mismo bote, todos tenemos que unirnos: los populares, independentistas y penepés. Tenemos que unirnos para sacar a Puerto Rico hacia adelante. Yo llevo aquí 21 años, he guardado para los tiempos malos y estos son los tiempos”, recalcó Méndez.

“Hay plan de acción”

Por otra parte, el alcalde novoprogresista hizo un llamado a no perder la fe ante tiempos de crisis: “¡Qué no perdamos la fe! Let’s keep the hope alive! Una solución que encuentre un compañero alcalde, es buena para todos. Así que no podemos quedarnos con las manos atadas. Yo voy a continuar, aquí hay alegría, los empleados están bien”.

“Nosotros los alcaldes no podemos sentarnos en nuestras sillas a esperar que el gobierno central nos rescate. Tenemos que aprender, crecer y rescatarnos nosotros mismos. Yo no tengo las manos atadas. Yo tengo una mente que funciona, que va a seguir evolucionando hay que seguir buscando”, insistió Méndez.

Ante el comienzo del nuevo año fiscal el 1ero de julio, el primer ejecutivo de Aguadilla dijo estar preparando dos presupuestos “uno manteniendo a todos los empleados ganando $10.25 la hora o más (que sigan ganando lo que están ganando) y otro sería bajándole ‘una hora más o menos’ a cada empleado semanal para poder cuadrar. No estoy diciendo que lo voy a hacer si no que tendremos las dos opciones de los dos presupuestos. De esa forma nos preparamos para lo que diga la Junta y para ver lo que traiga el barco porque el barco antes llegaba lleno y ahora está llegando medio vacío”, aclaró.

“Un alcalde para 25 mil habitantes no tiene sentido”

“Tenemos que hacer ‘counties’, si está funcionando en los Estados Unidos lo más bien. Imagínate que la ciudad de Nueva York con todos los habitantes que tiene, solamente hay un alcalde y aquí tenemos 78 alcaldes para 78 pueblos. Aguadilla siempre va a ser Aguadilla no importa que pase. Tenemos que buscar un alcalde para más población un alcalde para 25 mil habitantes no tiene sentido. Yo entiendo que hay que consolidar tanto los servicios como las alcaldías”, agregó.

“Así que yo voy a ser el último en caer, pero estamos bien. A Aguadilla han llegado muchas industrias que han compensado a la gente que ha emigrado. Ha emigrado más gente a Aguadilla”, puntualizó.

Como punto final Méndez recomendó el 11 de junio que las personas salgan a votar. “Vamos a salir de esta dependencia. Llevamos más de 500 años como esclavos. Yo quiero ser libre; o independencia o estadidad. Hay que ir a votar y decirle al Congreso de los Estados Unidos: Queremos la estadidad o queremos la independencia. Yo quiero la estadidad para Puerto Rico, pero respeto. Después que lo pidamos en masa se va a respetar”, dijo Méndez.