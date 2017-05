Alcaldesa de Barceloneta y alcalde de Manatí hablan a días de darse el plebiscito

Por: Pamela Hernández Cabiya

Faltando menos de un mes para salir a votar por la estadidad o la independencia, gestionamos analizar en la zona norte de Puerto Rico la posición del pueblo y la postura que toman los políticos para difundir el mensaje a favor o en contra distintivamente del pueblo. Entre Manatí a Quebradillas, entiéndase 8 pueblos, interesantemente se mantiene el balance de la afiliación política. Cuatro municipios del Partido Nuevo Progresista y 4 municipios del Partido Popular Democrático.

Lo que se constituye o el propósito del mismo, es canalizar hacia una ideología definitiva para Puerto Rico de parte del partido actual gobernando. O votas por ser parte de los Estados Unidos o simplemente te abstienes. Se busca una decisión radical que mantenga a Puerto Rico fuera de la inestabilidad y así poder trabajar con las circunstancias de acuerdo a lo que el pueblo elija.

Es por esto que, le preguntamos al alcalde de Manatí (PNP), José Sánchez sobre el proceso del plebiscito y que garantiza salir a votar por la estadidad. “Es un proceso de los puertorriqueños donde llevamos muchos años en la colonia. Creo que el problema principal de Puerto Rico en cuanto al desarrollo económico y político es el sistema colonial en el que vivimos por tantos años y que no hemos podido resolver. Así que, yo creo que ya es momento de que resolvamos ese problema y así podernos encaminar. Por tanto, si resolvemos este estatus, se nos abren las puertas para poder resolver los otros, porque este sistema que vivimos no tiene un estatus fijo. Por tanto, el plebiscito nos da la oportunidad de podernos expresar y llevar un mensaje de a donde queremos dirigirnos los puertorriqueños; de una manera democrática y libre a través del voto. Tiene que quedar bien en claro el que tenemos que resolver este problema de estatus porque una vez resuelto, se pueden arreglar los problemas económicos que tiene el país”.

Se le preguntó a Sánchez ¿qué consideraba sobre el partido contrario que recalca a la ciudadanía el detalle de que no los tomaron en consideración a la hora de participar del plebiscito? “Vamos a ser honestos, originalmente el plebiscito se había establecido con forma descolonizadora como se establece en una estadidad o la libre asociación. Cuando el Secretario de Justicia Federal estableció que había que incluir el territorio, no un estatus, hay que ser bien claros, hay que incluir el territorio, o sea la colonia, pero hay puertorriqueños que quieren mantener la colonia como está. Así que, aquellos que han favorecido la colonia pues estará establecida. De lo demás, no se puede porque Puerto Rico es territorio de Estados Unidos. Así que la opción esta incluida, o colonia o territorio.

Si los resultados dieran sí a la estadidad ¿cuál sería el proceso después? “Si finalmente el pueblo vota por la estadidad, esos resultados mayoritarios se muestran a los Estados Unidos y a los lugares claves para certificar la libre expresión. Hay que recalcar, que muchos estados de la nación americana, no se hicieron estado de la noche a la mañana, tuvieron que hacer varios plebiscitos”, culminó.

Preguntamos a 50 personas, 25 en el pueblo de Manatí y 25 en el pueblo de Barceloneta si votarían por la estadidad. 19 personas de Manatí dijeron que sí y 6 dijeron que no. Mientras en Barceloneta, solo 6 personas dijeron que sí por la estadidad.

Wanda J. Soler, alcaldesa por el partido contrario (PPD) de Barceloneta opina del mismo. “La postura de nuestro partido es que nosotros no vamos a participar del plebiscito porque ahí no hay ninguna alternativa que nos represente. La realidad es que no se nos tomó en consideración al momento de trabajar y ver las alternativas que van aparecer en la papeleta; y como no se nos tomó en consideración como partido y al estar excluidos no vamos a ser partícipes. Nosotros no tenemos que salir a votar. El efecto que tendría es que nosotros como colectividad, mantenemos nuestra postura de que no estamos representados y el pueblo cuando vea el resultado final debe ver la merma en cuanto a los votantes que van ese día a ejercer su voto, porque en el caso nuestro no hay ningún derecho al voto. Además, esto que está sucediendo no es ético. Pienso que tenían que tomarnos en consideración ¿cuál es el temor? y que cada partido estableciera que los representa. El Partido Nuevo Progresista entiende que es estadidad, nosotros entendemos que debe ser Estado Libre Asociado y el Partido Independentista, claramente por la independencia; pues que cada uno lo establezca; pero siendo nosotros uno de los partidos más importantes de Puerto Rico, y se nos excluyera del proceso de las alternativas reales que nos representan no es válido. Así que, ese es el mensaje que voy a llevar en mi pueblo y estoy segura que ese es el mensaje que ellos van a llevar; cada uno de los presidentes o alcaldes de nuestra colectividad. Yo convoqué el liderato y a partir de la última semana de mayo, vamos a entrar en un proceso de orientación en cada una de las comunidades donde vamos ha realizar una asamblea para establecer clara mi postura como presidenta del partido en Barceloneta”, concluyó.

Cabe destacar que en el Distrito de Arecibo ha estado llevándose a cabo un movimiento de tertulias estadistas, caminatas y orientación del mismo. En una de estas actividades, el gobernador de Puerto Rico, Dr. Ricardo Roselló habló de este plan estratégico y esto nos dijo: “La gente sabe que como estamos en Puerto Rico y que no podemos progresar, esta es la oportunidad que tenemos para hacer un planteamiento como pueblo y escoger entre las tres alternativas que estarán. Estamos confiados que la estadidad va a ganar y tan pronto tengamos esos resultados, todo nuestro gobierno irá a Washington a asegurarse que se valide la voluntad del pueblo de Puerto Rico”.

También, se le hizo la misma pregunta de su posición en cuanto a la postura que tomó el partido contrincante. “Ellos entienden que van a perder y están optando por no participar. Ese es su derecho, pero en todo proceso democrático lo que cuenta es lo que va a las urnas. Esto es un proceso claro, se hizo los cambios para incluir a todo el mundo y si no quieren votar esta en su derecho, pero yo lo que garantizo es que votando o no, la estadidad va a ganar”, puntualizó.