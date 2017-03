Alcaldesa de Barceloneta establece proyectos turísticos

Por: Pamela Hernández Cabiya

Wanda J. Soler, alcaldesa del municipio de Barceloneta estableció un plan estratégico para darle valor a la ruta Porta Atlántico que se comprende en 9 municipios. (Arecibo, Barceloneta, Camuy, Dorado, Hatillo, Manatí, Toa Alta, Vega Alta, Vega Baja y el municipio de Florida). La intención principal es atraer a los turistas a los puntos estratégicos que cada municipio tiene para realzar. Es por esto que, Soler abrirá en conjunto de los demás alcaldes, una oficina de turismo regional en los Outlets de Barceloneta.

“Estoy muy entusiasmada. He recibido grandemente el apoyo de la mayoría de los alcaldes y de los representantes de la región. Carlos Molina (alcalde de Arecibo), José Sánchez (alcalde de Manatí), el apoyo del sistema universitario de Ana G. Méndez, José “Joito” Pérez y Ángel “Chayanne” Martínez, entre otros, dijeron que sí para estar dentro de esta iniciativa. Estamos en la espera de que este viernes pueda recibir las otras contestaciones de los demás alcaldes. No obstante, me siento muy bien de poder unirnos todo para fomentar nuestro fin que es el crecimiento económico en el turismo”.

A raíz de su iniciativa se le preguntó: ¿Por qué la oficina en los Outlets de Barceloneta? Ella contestó: “Anual se registran 9 millones de personas que se dan cita a los Outlets de Barceloneta de todas partes del mundo. El fin es que al menos el 50% de esas personas salgan de aquí, a algún destino turístico regional. Tenemos las Cavernas de Camuy, la nueva estatua de Colón en Arecibo, Hacienda Esperanza en Manatí y otras atracciones naturales que valen la pena trabajar para ellas. Intentamos que en la oficina se establezcan un representante por cada municipio, que se preparen guías turísticos, obtener transportación para llegar a las atracciones, tener ‘souvenirs’ de cada municipio y tener las taquillas de eventos nacionales, con el fin de aumentar el flujo de visitantes”.

Se espera que en los meses de verano, estén concluidos todos los detalles del proyecto para ejecutarlo inmediatamente. Soler afirmó que parte de su satisfacción ha sido la unión política y el apoyo incondicional de sacar a Puerto Rico hacia adelante, sin importar la ideología política.

Como si fuera poco, Soler expresó que no es el único proyecto que tiene corriendo sobre el turismo sino que cerca de 90 proyectos se están ejecutando en la ciudad. “Estamos trabajando el área del Poblado de la Boca para pintar las casas de colores atractivos. También estamos en trámites del hotel Isla de Roque, expansión de la carretera #681 que colinda con la misma ruta de la estatua de Cristóbal Colón en Arecibo, construcción un parador turístico, una bolera, inauguración del gimnasio municipal, mejoras en la cancha de tenis, pista, rehabilitación del centro comunal, un mini golf, entre otras amenidades”, finalizó.