Alcaldes se expresan sobre Junta de Supervisión Fiscal

Por: Gladys Guerra Arcelay

“Juntos, pero revueltos.” Así se podrían describir las opiniones de los alcaldes del país ante la controversia servida por parte de la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobernador Ricardo Roselló, cuando este último afirmó y dio órdenes para que no se reduzca la jornada laboral de los empleados públicos a partir del primero de septiembre de este año.

El Periódico Visión entrevistó a los alcaldes de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez del Partido Nuevo Progresista, y al alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri del Partido Popular Democrático, para conocer sus posiciones con respecto a los sucesos económicos que atraviesa la Isla. En lo único que ambos mandatarios municipales estuvieron de acuerdo es que la única forma de tratar de detener el recorte de horas para los empleados del gobierno es en que hay que ir a Washington para pedir que los Congresistas tomen en consideración la crisis económica que vive la Isla y que la política de recortes no solucionará los problemas con la deuda actual. Jiménez Pérez piensa que se debe ir a Washington a cabildear para que los Congresistas enmienden la Ley PROMESA, específicamente para que la Junta no tenga tantos poderes y no pueda tomar decisiones por encima del gobierno de Puerto Rico. Argumenta que la Junta es antidemocrática porque no la escogió el pueblo puertorriqueño, contrario a los políticos del país. Agregó que: “La Junta no debe tener poderes tan amplios, es dictatorial, comparable con lo que está pasando en Venezuela”.

El alcalde de Pepino también argumentó que el gran problema de los miembros de la Junta es que son personas que no están comprometidas con Puerto Rico. Por ello: “no se puede permitir que impongan medidas caprichosas que no responden a Puerto Rico”. Mientras, Delgado Altieri fue un poco más allá y expresó que la Junta no está en Puerto Rico para cuidar de los intereses de los puertorriqueños, sino que “responden a unos congresistas que están presionados por los bonistas que ven cómo en Puerto Rico la gente sigue cobrando y se siguen dando los servicios, mientras ellos no cobran el dinero que prestaron a la Isla”.

El alcalde estuvo de acuerdo con la idea de ir al Congreso a cabildear por la Isla; sin embargo, no mencionó la opción de enmendar la Ley PROMESA para reducir los poderes de la Junta. Según explicó: “Esto debe ser un esfuerzo del país en que vayan políticos, ciudadanos, empresarios para pedir que se nos dé una forma de desarrollo económico, ya que es el congreso el que tiene que autorizarlo”.