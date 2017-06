Alcaldes reportan irregularidades en servicio de AEE en sus municipios

Por: Kassandra Laracuente

Los alcaldes de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán; denunciaron frente a la Sub Estación de la AEE, Las Acacias, en el municipio de Cabo Rojo; fallas y deficiencias que están presentando algunas comunidades de pueblos del Distrito entre los que se encuentran además Sabana Grande y Lajas.

En el caso de Hormigueros, su alcalde Pedro García señaló que “ha habido unos episodios constantes, cada vez más frecuentes, de apagones de luz en todas las secciones y regiones de nuestro distrito donde todos los municipios del distrito se están quedando sin luz a todas horas, ya no es en la noche ni ya es cuando hay un pequeño aguacero con un poco de viento…sino ahora es todo el tiempo”.

También García destacó que “estamos en plena temporada de huracanes, imagínese que un vientito y un poco de lluvia apaga todo un pueblo, de hecho el miércoles (21 de junio), Hormigueros se quedó apagado completamente”.

No se le ha dado mantenimiento a las subestaciones

“No se le ha dado mantenimiento preventivo -es cero, es nulo- no de ahora, lleva años, pero ya no funciona se caen los ‘breakers’, y los muchachos aquí tienen que estar ‘jumpeando’ de un lugar a otro para poderle dar luz a más gente; cuando un ‘breaker’ estaba predispuesto a darle luz a 3 mil familias, ahora tienen que jumpearlo para darle a 6 mil; no aguantan la carga se cae por el mantenimiento preventivo que había que darle a toda esta zona”, explicó el alcalde de Hormigueros.

De igual manera agregó que las líneas de distribución están dañadas, con fusibles rotos, no hay desganches; en el área urbana ni rural. Sin embargo, agradeció al personal regional de la AEE que con su “poco personal” ha estado respondiéndole, en los fines de semana, “si no hay un mantenimiento preventivo y agresivo nos va a coger un huracán y vamos a estar sin luz por más de seis meses y también vamos a estar sin agua porque el sistema de acueducto funciona con bombeo y necesita energía”.

“Los municipios podemos ayudar, no estamos aquí para criticar, esto es una situación de urgencia para la ciudadanía que paga la luz y de igual manera para la ciudadanía que paga el agua”, sentenció García.

En Hormigueros 5 mil familias, se ven afectadas, en Cabo Rojo hay 28 mil abonados de energía eléctrica y por falta de desganche, el cambio de voltaje ha afectado el casco urbano. Por otra parte, en San Germán, Negrón dijo que algunos sectores han estado más de 36 horas sin luz, casi toda la zona norte, “nos preocupa que no hay un mantenimiento, no tiene que ver con los empleados, ni la oficina técnica, tiene que ver con que las oficinas centrales no les están asignando presupuesto”.

“Si de San Juan no bajan las órdenes, yo no sé ni quien es el director regional, los ciudadanos se merecen un respeto”, puntualizó Negrón quien además se unió a la declaración de García en cuanto a aunar esfuerzos para hacer disponible equipos para desganches.