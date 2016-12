Alcaldes realizan Trullas Navideñas

Por: Pamela Hernández Cabiya

Se comienza a sentir aires navideños, y es que algunos alcaldes ya comenzaron las trullas navideñas. Dos de los alcaldes que emprendieron la actividad fueron la alcaldesa de Barceloneta, Wanda J. Soler y el alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano.

Para muchos, las trullas navideñas se comprenden de una caravana de festejo al inicio de la Navidad. “El propósito de la trullas siempre ha sido llevar alegría al pueblo. A los niños les encanta ver a Santa Claus y recibir sus dulces” dijo Soler. No obstante, ciertamente existen otros propósitos que se pueden realizar en las trullitas. “Gracias a los ajustes que hemos hecho en nuestras finanzas, siempre podemos sacar un dinerito para que en unión a nuestros auspiciadores continuemos llevando alegría a todos los barcelonetences”; ya que la administración municipal preparó canastas con alimentos no perecederos para obsequiarle a las familias de escasos recursos del pueblo.

Por otro lado, las trullas navideñas del pueblo de Camuy, se comprende de 8 trullas alrededor de los barrios y sectores del pueblo. “Acentuar la verdadera razón de la Navidad que es el nacimiento de Jesús es nuestro propósito. La caravana consiste en llevar un gesto de agradecimiento”.

No obstante a esto, Edwin García Feliciano dispuso a explicar que no realiza mas allá de una caravana por la situación económica. “Esta es una tradición de más de 30 años, pero anteriormente se hacía con musca en vivo, lo que ahora lo realizamos ya grabadas. Sólo repartimos golosinas, pero mas allá de ese gasto no podemos hacer. Hay que velar que ese gasto sea mínimo”, puntualizó García.

En el municipio de Manatí, también se han realizado las trullas navideñas. No obstante, no ha sido por parte del incumbente Juan Aubín Cruz Manzano; pero sí por el alcalde electo, José Sánchez del mismo partido (PNP). En el municipio de Arecibo, Carlos Molina, también se unió a la festividad de las trullas. En cambio, Molina repartió juguetes a todos los niños arecibeños.