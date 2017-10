Alcaldes dan la cara por sus municipios

Por: Sujeily Ortíz Vázquez

Los alcaldes de la Isla se han mantenido activos en la recuperación del País tras el paso del huracán Marí. Así lo afirmó el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, quien asegura que los alcaldes trabajan arduamente en la reconstrucción de municipios.

Como se ha mencionado, el rol de los alcaldes en estas emergencias es fundamental. Todos trabajan para atender las problemáticas causadas ante el azote catastrófico del huracán María, Ortiz pidió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) repensar las estrategias para agilizar el proceso de ayudas a los damnificados. Ante la crisis inminente que sufre el País pide también la comunicación efectiva con los alcaldes.

Tanto la Asociación de Alcaldes como la Federación de Alcaldes tienen un espacio dentro del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) desde el día uno, para asistir a los mandatarios municipales y a sus zonas afectadas.

Ortiz defendió el trabajo del alcalde ante la queja de los ciudadanos de no recibir personalmente una visita en los diferentes barrios. Los alcaldes están trabajando y buscando ayudas para llevarlas a sus pueblos. No es necesario la visita del alcalde si la comunidad recibe agua, suministros de comida, entre otros servicios, si no recibe la visita de su alcalde, pero llega la ayuda es porque el alcalde está trabajando para conseguir esos servicios.

Aconseja a los puertorriqueños a no esperar por algún tipo de servicio. Lo importante es organizarse como comunidad, junto a sus vecinos y darse la mano todos juntos.

Por otra parte, el gobierno federal y estatal se encuentran en investigaciones sobre la posible irregularidad en la entrega de suministros en los municipios.

En entrevista con Radio Isla, Ortiz aseguró que ninguno de los alcaldes se está beneficiando de manera ilegal en la entrega de suministros en las zonas afectadas por el paso del huracán María.

El mandatario municipal de Cayey mencionó la importancia de que este tipo de ayudas sean canalizadas con asesoría de los municipios, porque así se podría evitar algunos sectores reciban ayudas y otros no.

La retención de ayudas se debe a la planificación organizada en la entrega de los mismos, añadió.