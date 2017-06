Alcalde de Hatillo molesto con el Distrito

Por: Pamela Hernández Cabiya

José “Chely” Rodríguez, alcalde de Hatillo (PPD) comunica los recortes en el municipio de acuerdo a sus necesidades.

“Estamos bregando actualmente con ese asunto. Hay 2 millones de dólares menos de presupuesto. Por eso, vamos a recortar áreas que no son esenciales. Por ejemplo, las fiestas patronales, recortándose de 10 a 6 días (4 días de ahorro), economía en gasolina, electricidad, donativos que no sean prioritarios y que no tenga nada que ver con salud. Ahora, educación y deportes se recortan para poder cuadrar esos dos millones menos”.

A pesar de aun estar gestionando los recortes, “Chely” mencionó no estar seguro de que la salud, siendo un ente protagónico en cualquier persona, no se llegue a tocar. “Intentaremos mantener los servicios básicos como seguridad, protección, carreteras, recogido de desperdicios sólidos, escombros y nómina. No obstante, trataremos al menos de protegerla”.

El primer administrador de Hatillo, recalcó que los recortes van impuestos bajo el gobierno estatal, donde no toca el desarrollo económico comercial municipal que tiene a la mano. “Actualmente, están llegando nuevas firmas comerciales y nuevas iniciativas privadas con los incentivos que tiene el municipio de bajos patentes y bajos impuestos. Hemos mantenido un municipio fuerte en su desarrollo. Esto nos permite lidiar con la reducción en ingresos de parte del estado”, mencionó.

De igual manera explicó que no se puede precisar si Hatillo aun así se puede mantener a flote, porque a penas está comenzando la reducción de dinero y los recortes. “Hay que ver como queda el cierre del año fiscal, para tomar esta discusión con todos los aciertos y desaciertos”. Rodríguez añadió que ha tomado en serio no reducir la nómina del municipio y que intenta mantener a sus empleados y no llegar a los despidos. Por tanto, dice recurrir a ocupar sus mismos empleados en otras facetas para poder cubrir con todas las responsabilidades del pueblo sin reclutar personal de afuera.

Por otro lado, Rodríguez dijo en la entrevista el disgusto que tiene por parte de sus representaciones actuales en el Senado de Puerto Rico. “A nosotros nos sacaron del mapa. Hatillo no está y fue vílmente discriminado en la retribución de $23 millones de dólares, provenientes de los fondos del IVU para el desarrollo municipal que provienen de las compras que hacen los hatillanos entre otros municipios. Para más decir, Hatillo es el pueblo que más aporta a esa asignación e increíblemente no se le asignó un solo centavo. ¿En serio?, ellos deberían explicar, los 2 senadores y los 2 representantes. Yo espero la explicación y el pueblo de Hatillo la espera igual”, culminó.

Por consiguiente, se llamó a los sendores del Distrito, Ángel “Chayanne” Martínez y Jose “Joito” Pérez para que respondieran la petición del alcalde. Martínez no se comunicó para la realización de la entrevista, pero Pérez respondió: “Ciertamente soy una persona que trabaja con todos los municipios, pero ante lo poco que nos asignaron, obviamente se asignó a los municipios que por 4 años no habían recibido nada en asignaciones de fondo o que tienen algún tipo de crisis fiscal.

La realidad es que Hatillo no la tiene, pero si se buscará la manera de colaborar con ellos porque esto no es cuestión de partido. Ahí viven personas que se merecen que uno le de un servicio al igual que los alcaldes. “Chely” tiene línea directa conmigo, pero entiendo que reacciona así porque tiene que hacerlo. Eso a mí no me molesta ni me extraña. Él tiene que buscar la manera de que le lleguen los fondos”, comunicó el senador.

A pesar de esto, el senador admite que Hatillo si es uno de los municipios con más aportación a los fondos del IVU, no obstante no se le asignó el dinero por lo antes mencionado. De igual manera, estuvo a la disposición de trabajar por el municipio PPD.