Alcalde de Arecibo reafirma proyectos turísticos y de desarrollo económico

Por: Pamela Hernández Cabiya

“Estamos muy enfocados hacia donde nos dirigimos. Como administrador hay que saber hacia donde irás. Uno de los enfoques más importantes es el turismo. Sabemos que el turismo te trae empleo, desarrollo económico, te trae cambios y muchos beneficios a la ciudad. Así que, nos enfocamos en que la ciudad siga creciendo en el desarrollo turístico”. Así expresó el primer administrador del municipio de Arecibo.

Así mismo, el alcalde evidenció los proyectos ya concretos y los que se estarán realizando en el transcurso del año. “Estamos en la construcción de un hotel, estamos terminando otro proyecto centro vacacional, el parador que está en funcionamiento y la estatua de Cristobal Colón que se estará inaugurando próximamente y que ayudará en el desarrollo económico turístico del pueblo y de la región. Queremos que la gente venga a Arecibo y pueda disfrutar de todas las atracciones turísticas que tiene la ciudad; como lo es Cueva Ventana, el observatorio, las playas, y demás”.

Por otro lado, Molina decía que a pesar de todo lo que se hará para reforzar el turismo en el área norte, es importante mantener las áreas limpias para que el turista se sienta cómodo. “Debemos tener a Arecibo más agradable, por tanto nos enfocaremos en ornato, en arreglar las carreteras y ponerlas en óptimas condiciones. Ya tenemos identificado mas de $1,000,000 de dólares para la mejora de las vías públicas”.

De igual manera, intenta realizar alianzas con las empresas privadas para buscar dentro de las propiedades que tienen, alternativas para transformarlas en nuevos empleos y fondos que beneficiarán a los residentes. En cuanto a la agricultura, Molina ha desarrollado ciertos proyectos en el 2016, no obstante, anticipó que la semana entrante estará reuniéndose para fomentar talleres a los agrónomos y para esparcir el café Arasibo a otros municipios y países. “Queremos ser promotores de muchos agricultores. Yo se que será de gran ayuda”.

En otros asuntos, en el tema de la Federación, Carlos Molina comentó que tiene asegurado 95% de los votos de alcaldes. “A pesar de que aún no se han concretado los votos, contamos con papá Dios, vamos a prevalecer. La idea es que aunque no es concreto, estoy trabajando y planificando los primeros trabajos que realizaré de salir ganador como Presidente de la Federación de Puerto Rico, un orgullo”, finalizó; dejando saber que no dejará de trabajar primeramente a lo que es llamado, que es ser alcalde de Arecibo.