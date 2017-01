Aguadeña única escuela superior clasificada “Alta Excelencia Académica”

Por: Kassandra Laracuente

Con la consigna: “Escuela Dr. Carlos González, Cuna de Excelencia Académica”, empleados docentes, estudiantes y público celebró en ‘una actividad de pueblo’ en la plaza pública del municipio de Aguada; que dicho plantel es la única escuela superior de Puerto Rico en alcanzar clasificación de Alta Excelencia Académica para el año (2016-2017), además que por séptimo año consecutivo, es la escuela con mayor cantidad de estudiantes graduados con 4.00 de promedio.

Expresiones del director escolar

Por otra parte, para su director escolar, Julio Quiñones Rosario: “el logro de nuestra escuela depende en gran parte del compromiso que tienen nuestros empleados. Me refiero a todos los empleados que componen el servicio a los estudiantes, lo que es el comedor escolar, trabajo social, consejería, en el área de las artes, en el área de Educación Física, lo académico”.

“A fin de cuentas un trabajo en equipo, cuando el equipo se compromete en una misma versión de servirle, los resultados son estos. Obviamente no podemos dejar a los padres y a los propios estudiantes que se sacrifican y toman muy en serio el proceso de la educación”, agregó Quiñones Rosario.

Algunos Logros

Entre los logros que le hacen merecedor de ser ‘Cuna de la Excelencia Académica’:

• Primera escuela pública de Puerto Rico en pertenecer al programa “Microsoft Showcase School”.

• El 100 por ciento de los estudiantes de inglés avanzado pasaron las pruebas avanzadas de College Board.

• El estudiante Osvaldo Pagán fue ganador de “La máxima de la nueva escuela virtual” en 2016.

• El estudiante Jared Bonilla, fue ganador del “Premio Joven Arquitecto del siglo 21”.

• Otro de sus alumnos, Carlos Robert, obtuvo entre la primeras diez puntuaciones del College Board.

• Tres estudiantes ingresaron en Administración Temprana a la Universidad.

Egresados(as) exitosos(as)

Por otro lado, se tuvo la presentación de egresados e invitados especiales entre ellos: Keren Henríquez; directora de educación Microsoft Puerto Rico y el Caribe, Iris S. Hernández; directora de enfermería en Veteranos de Puerto Rico y el Caribe; Zoraida Valentín, superintendente auxiliar de asistencia técnica; Noemí Varela, reumatóloga y el licenciado José “Che” Pérez Cordero, representante de la Cámara de Representantes por el Distrito 18.

“Como egresado de la Escuela Dr. Carlos González, puedo decir que es una escuela donde siempre se ha destacado por tener una buena facultad y maestros comprometidos además de personal no docente, todos comprometidos con la enseñanza, y con el pan de enseñar de una forma genuina”, expresó el Representante por el Distrito 18.

“Que sigan poniendo el nombre de nuestra escuela en alto y de la Escuela Dr. Carlos González que por años ha sido una escuela de excelencia”, agregó el licenciado Pérez Cordero.