Agrónomo le apuesta a la agricultura en medio de problemas económicos

Por: Pamela Hernández Cabiya

David Rivera es un agrónomo de 16 años de experiencia y cuenta con 8 años trabajando como agricultor en su propia finca en el barrio Santana de Arecibo. La iniciativa de David fue producir y cultivar sus propios productos, donde ha logrado esparcirse en medio de los problemas económicos del país. En gran mayoría, David obtiene hortalizas y frutos frescos para venderle a cadenas de supermercados en Puerto Rico y para comprar también de igual forma a otros agricultores. “Tenemos parcha, recado, limones, guanábanas, yerba buena, lechuga del país y demás. Tengo un grupo de trabajo que me ayuda a obrar todos los días de cosecha y los días de siembra”.

David comentó que como todo negocio hay bajas y altas en el mercado pero que sí se puede. “Ahora mismo estamos enfrentando la época seca, mas el factor clima que nos afecta mucho. No obstante, hay que diversificar. Nunca he tenido como opción dejar la agricultura. Yo fui primero agricultor que agrónomo y hay que comprender que la naturaleza es la que manda ante todos estos cambios climáticos. Nos caemos y nos levantamos”. Tras mucho esfuerzo y dedicación, David en su pequeña finca, ha logrado mantener alianzas para vender sus productos, desde colmados locales, hasta cadenas como Walmart y Econo.

Tras hablar de sus hazañas, David compartió que se siente muy orgulloso de ser lo que es hoy. “Yo creo que de las profesiones más importantes son los agricultores. Si usted se sentó a desayunar hoy o cenó, se lo tiene que agradecer a un agricultor de todas partes del mundo; y dentro de Puerto Rico tenemos posibilidades de seguir creciendo porque somos una isla y dependemos mucho del factor de la importación de alimentos, pero debemos seguir moviéndonos a ese canal de producir más. Hay mucho campo todavía para seguir creciendo. Me siento 100% orgulloso de estos 8 años”, expresó.

Arecibo es un área donde sus pueblos limítrofes cuentan con varios agricultores y ganaderos. David, reconociendo la gran cantidad de hombres y mujeres que día a día se levantan igual que el para trabajar en la agricultura, nos contó que no lo ve como competencia o como símbolo amenazante a su finca, si no que ha sido una ventaja. “Cuando uno ama esto de verdad que no existe competencia. La agricultura es como tener un hijo, desde que nace, se desarrolla, hasta que llega a grande, es lo que es la agricultura. Es una bendición para mi haber desarrollado este proyecto y vivo enamorado de el”.

Adicional a esto, David comentó su posición ante la nueva administración del Dr. Ricardo Rosselló ya que desconoce si será mano amiga para los agricultores, por lo que David dice no depender del sistema para poder salir hacia adelante en sus proyectos. “A los agricultores les digo que no importando ni la ideología, ni el partido ni nada, yo entiendo que la agricultura y los agricultores debemos continuar trabajando igual y con el mismo entusiasmo. Independientemente del apoyo de su postura y del apoyo que le quieran dar a la agricultura, entiendo que hay que seguir hacia adelante. Realmente los agricultores no deben de subsistir de las ayudas económicas que da el país, porque si no sería un negocio ficticio que solamente vive de esos incentivos. Entiendo que el apoyo que pueda dar el gobierno, lo tomé como motivación o empujón para seguir hacia adelante”.

David espera como agricultor producir más cultivos este año y darle de comer a más familias puertorriqueñas. También, espera que Puerto Rico visualice mejorar la paga de los agricultores, puesto que expresó que es deprimente. Al igual que los incentivos sean dirigidos a la mano de obra para que se puedan desarrollar más proyectos en colaboración con el Departamento de la Familia y puedan fomentar más empleos. “Debemos ver los negocios agrícolas como empresas. No son simplemente fincas y en base a eso debemos cambiar la cultura de nuestros hijos que ven la costumbre en Puerto Rico como antes que era si no trabajas o estudias vaz para la finca. Era un modo de castigo y esa mentalidad la debemos cambiar. Tenemos que ser mas visionarios, porque el negocio agrícola es bien lucrativo, riesgoso y muy importante en el mundo entero”.