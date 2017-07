Agricultura federal anuncia micropréstamos para agricultores principiantes

Por María Cotto

La Agencia de Servicios Agrícolas (Farm Service Agency o FSA por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ofreció una charla a agricultores del área oeste para informar sobre los nuevos productos en préstamos agrícolas que están disponibles.

En la orientación, la FSA hizo claro que no están en competencia con la banca comercial por lo que sus ayudas están condicionadas a que el agricultor interesado no pueda conseguir financiamiento similar por los canales tradicionales. La agencia, otorga y garantiza préstamos a agricultores y ganaderos de granjas o fincas de tamaño familiar para promover, construir y mantener estas granjas de tamaño familiar y así apoyar a la economía agrícola floreciente.

Carlos Ramírez, gerente de crédito de la FSA, anunció además un nuevo producto conocido como micropréstamos para los agricultores con poca experiencia en esa industria. “Los programas de préstamos de la FSA están diseñados para ayudar a familias de agricultores a obtener préstamos y garantías de préstamos, así como también a desarrollar un plan de negocios. En muchos casos, los solicitantes son agricultores principiantes que necesitan conocimiento financiero y empresarial adicional para cualificar para crédito comercial. En otros casos, son agricultores que han sufrido atrasos financieros debido a desastres naturales o que necesitan más recursos para establecer y mantener operaciones agrícolas lucrativas”. Para propósito de solicitud de micropréstamos como agricultor principiante, debe haber trabajado como agricultor o administrador agrícola un mínimo de tres años.

La FSA provee préstamos directos y garantizados para compra y desarollo de fincas y para producción y operación a agricultores que operan fincas de tamaño familiar que no pueden obtener financiamiento a través de bancos comerciales, instituciones del Sistema de Crédito Agrícola, y otras instituciones de financiamiento. “Los préstamos de la FSA pueden ser utilizados para la compra de terrenos, ganado, equipo, alimento, semillas, y suministros. Nuestros préstamos pueden también ser utilizados para construir edificaciones o para hacer mejoras a la finca”.

Es importante que el agricultor interesado en obtener las ayudas sea el dueño y administrador personalmente de la finca, pues solamente cualifican fincas consideradas como operaciones familiares, no corporativas. Además, cualquier deuda anterior que tenga la persona solicitante con la FSA le descualifica para ayudas posteriores. De otra parte, deudas con el gobierno federal serán saldadas antes de desembolsarle dinero alguno al agricultor cualificado solicitante.