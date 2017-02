Adelantan detalles del monumento Cristobal Colón en Arecibo

Por: Pamela Hernández Cabiya

Arecibo tiene este año como iniciativa fomentar turismo interno en todas sus facilidades. Es por esto que, si haz pasado por la ruta de Barceloneta hacia Arecibo, encontrarás el monumento de Cristobal Colón. Con 295 pies de altura y 600 toneladas, la estatua que duplica la altura de la estatua de la libertad en Nueva York está en proceso de culminar con los últimos detalles para su inauguración.

José González Freire, propietario de la empresa Pan American Grain, fue el que donó los terrenos para implementar dicha atracción. La obra de arte fue diseñada por el ruso Zurab Tzeretteli. El propósito fundamental es perpetuar la historia de Puerto Rico ante el descubrimiento de la isla. Las instalaciones darán paso a un sistema ecoamigable y de diversión familiar. El alcalde, Carlos Molina, intenta innovar para adquirir varias opciones al visitante de atracciones históricas y de diversión.

Hace unos meses atrás, se había estipulado abrir la atracción para el cumpleaños del arquitecto en el mes de enero. No obstante, esto no sucedió. Por consiguiente, se habló con González Freire para que explique las razones por las cuales se atrasó la inauguración. “El proyecto esta avanzando. Estamos esperando que se escoja una fecha para inaugurar el monumento. No hubo contratiempos como tal para la inauguración, es que en la época navideña el procedimiento se para. Queríamos que fuera en enero, para celebrarlo en conjunto con el cumpleaños del artista; no obstante, a principio de mes el me indica que quiere posponer la inauguración. Hasta el momento se busca una fecha que ellos encuentren oportuno para abrir”, mencionó.

En cuestión a los detalles persé de la obra de arte, González Freire dice que la parte estructural, principal de la estatua, está casi terminada. “Está en terminaciones, ahora el parque no se ha empezando, se empieza después de la inauguración que es de esperarse en marzo. El proceso de la inauguración se comprende de una fiesta de pueblo de dos o tres días para que todo el mundo tenga la oportunidad de llegar”, resaltó. Es importante recalcar que hay una alianza público privada entre Carlos Molina (alcalde de Arecibo) y José González Freire para fomentar y aumentar el tráfico de turistas en la zona especialmente con los cruceros.