Actividades de Reyes 2016-2017 en el oeste

Por: Kassandra Laracuente

Además de las actividades publicadas en agenda por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) de enero, aquí encontrarás algunas de las actividades en los pueblos de nuestra región (oeste), para el disfrute de la familia en estas navidades.

Aguadilla: El “Tradicional Velorio de Reyes”, se celebrará el miércoles, 4 de enero desde las 7:00 p.m. con el grupo de acompañantes de “Los Ángeles Prietos Atrio”, en la Iglesia Católica San Carlos Borromeo.

5 de enero- Fiesta de Reyes en la Plaza del Poblado San Antonio (8:00 a.m.) y a las 12:00 p.m. frente a la Casa Alcaldía; habrá “show de los Playarockers, inflables, obsequios y golosinas.

Por otra parte, los actos de juramentación del alcalde, serán el 13 de enero desde las 6:00p.m. y contarán con la presentación musical de Tito Rojas y Tito Nieves.

Añasco: El viernes, 6 de enero desde las 4:30 p.m. se celebrará el 35to. Festival de Reyes de la Comunidad Corcovada en el área recreativa del Bo. Corcovada, Carr. 420, Km. 4.0.

6 de enero- “Festival de Reyes de la Comunidad Mayuco”, desde las 7:00 p.m. en la Calle Santa Clara del Sector Mayuco.

Mayagüez: El 6 de enero en el Zoológico Dr. Juan A. Rivero en Mayagüez, comenzando a las 8:00 a.m. será la: “Feria del Niño Mayagüezano y Fiesta de Reyes de la Fortaleza”, donde podrán recorrer gratuitamente el zoológico, además que de disfrutar de: diez machinas, inflables, clínicas de volleyball, soccer y baloncesto, regalos, un variado menú, valiosos sorteos y espectáculos artísticos para niños, entre otras atracciones.

Cabo Rojo: El 6 de enero, será el Festival de Reyes en Boquerón en laPlacita Cofresí, además será el Festival de Reyes de la Comunidad de Puerto Real en el Parque de Pelota.

7 de enero- Actividad Día del Niño, en la Plaza de Recreo Dr. Ramón E. Betances desde las 4:00p.m.

15 de enero- Festival de Reyes Comunidad la 22, en la Cancha Bajo Techo de la 22, desde las 10:30 a.m.

Las Marías: El Festival de Reyes se celebrará el 5 de enero a las 5:00 p.m. en la Pista Atlética municipal.

San Sebastián: El 5 de enero se celebrará el Festival del Niño, frente al Estadio desde las 6:00 p.m.

Las fiestas de pueblo se celebrarán del 12 al 15 de enero culminando el 15 con el tradicional “Festival de la Novilla”.

Guánica: Se tendrán tres rutas para la repartición de regalos por parte del alcalde los días: 3, 4 y 5 de enero. Adicional el día 6 se estará llevando a cabo el Festival de Magueyes.

Rincón: La actividad será el día 5 de enero desde las 10:00 a.m. en la Plaza de la Amistad, donde se estarán repartiendo regalos para niños.

San Germán: El Festival de Reyes Municipal, será el 29 y 30 de diciembre, donde se entregarán regalos en el Coliseo a más de 400 familias de los dos residenciales públicos. El 30 de diciembre será en la Plaza Pública

Junta Comunitaria del Bo. Duey, el 5 de enero desde el mediodía, donde la comunidad lleva más de 40 años celebrando maratón de niños y jóvenes y el Festival en Villas del Río al mediodía.