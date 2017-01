Acogió el pueblo de forma positiva el cambio de administrador en Manatí

Por: Pamela Hernández Cabiya

Bajo la nueva administración de Manatí, el alcalde, José Sánchez por el Partido Nuevo Progresista, nos deja saber las mejoras, cambios y proyectos municipales que tiene pautado para comenzar el año. Así que, Sánchez explicó que los días que lleva como alcalde se ha mantenido moviendo para levantar al pueblo de Manatí, dándole prioridad a lo que es prioridad como mencionó dándole paso a reconocer la situación fiscal económica del Municipio.

Luego de la toma de posesión, Jose Sánchez habló de sus primeros días como alcalde luego del pueblo haber tenido al pasado alcalde por 40 años, en el poder (desde 1977 hasta el 2017). A pesar de todo, en las primeras semanas Sánchez ha visto varios desarreglos, situaciones y trabajos inconclusos y mal administrados donde toma cartas en el asunto e intenta buscarle alternativa con el poco presupuesto que acoge en estos momentos dicho municipio. “Yo vengo a trabajar. El problema esta serio y crítico y le toca a mi administración resolver todas esas situaciones. Estoy visitando los jefes de agencia planteando la problemática que tenemos para que me ayuden a estas situaciones que muchas le competen al Estado a echar hacia adelante. Hay multas que hay que corregir porque no se atendieron responsablemente. Es mucho trabajo lo que tenemos, pero vine a trabajar. Me comprometí con el pueblo para meterle mano a las situaciones de una manera responsable” explicó.

Una de las situaciones más recientes fueron los daños que obtuvo la alcaldía al ser encontrada en horas de la madrugada quemada. “Todavía no nos han entregado la alcaldía porque la están trabajando aún. Esperamos que para febrero ya podamos estar ocupándola. Ahora mismo están en los toques finales, los detalles. Entre el 10 enero como alcalde, así que fue cuando pude entrar a la alcaldía y ver como está avanzando. Antes de ese día, entiéndase antes del 10 de enero, las decisiones las tomaba la pasada administración donde tomaron decisiones que ahora mismo no puedo cambiarlas. Ya hay una inversión. Yo tomo la alcaldía como me la van a entregar. Las pérdidas que ocasionó este incendio fue de $2,000,000 de dólares en términos de lo que se perdió y lo que se deterioró el edificio ya que salió a relucir que el pasado alcalde tenia asbesto, plomo, mercurio y tuvieron que hacer una limpieza. Se perdió mucho equipo de valor como documentos y comprobantes. Lo que se perdió era en definitiva de valor para el municipio”.

Se alega que lo que provocó el incendio fue un corte de una casa situada al lado de la casa alcaldía. Se incendia la casa y traspasa los cristales de la alcaldía. Actualmente, están situados los funcionarios públicos en las debidas oficina como la Legislatura Municipal y otros les pagarán los días de vacaciones en lo que en efecto vuelven a la casa alcaldía. “Estamos tomando esas medidas esperando en Dios que la próxima semana se nos entregue la alcaldía y podamos funcionar normalmente. A raíz de la problemática, Sánchez explicó que entiende que este cantazo repentino para la alcaldía provocó daños emocionales a sus empleados. “Cuando ya uno está en un lugar de trabajo y ejerce sus funciones y ocurre este tipo de situaciones, disloca el funcionamiento normal del funcionario público; pero además de un funcionario, afecta el servicio al pueblo porque la gente ya tenía identificada el lugar donde se le brindaba el servicio como corresponde y al cual tienen el derecho”.

No obstante a las situaciones, Sánchez de igual forma dió detalles de los pasos que dará este año con el pueblo de Manatí. “Una de las cosas que hicimos fue unificar la Oficina de Planificación y Desarrollo Económico uniendo todos los departamentos, reestructurando así el municipio. Hay departamentos que hacen trabajos similares para que trabajen de una manera cónsona de lo que será ese nuevo Manatí que queremos darle a nuestro pueblo. Trabajaremos con las costas, con el casco urbano, deportes y demás y así el pueblo pueda ver nuevamente resurgir ese Manatí que las circunstancias que atravesaron no se estaban dando. Así que tenemos un plan bien organizado para que el pueblo tenga una oficina real de lo que es el desarrollo urbano y económico de nuestro pueblo y a partir de ese plan de trabajo podamos comenzar a levantar nuestro casco urbano. Ya es hora que este municipio se levante y tenga vida”, culminó.