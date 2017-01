Abren un Dispensador de Cannabis en Barceloneta

Por: Pamela Hernández Cabiya

A pesar de los disturbios ideológicos bajo los mandatarios principales del país, y la disyuntiva de ser legal o no el uso y/o consumo del Cannabis; el 3 de mayo de 2015 fue emitido bajo la administración del exgobernador García Padilla y la secretaria de Salud en ese periodo, Ríus Armendáriz a autorizar el uso del Cannabis bajo el artículo 6 del Departamento de Salud. Dicta así: “Se autoriza el uso medicinal de ésta y los productos medicinales de dicha sustancia para tratar condiciones médicas debilitantes, así como realizar investigaciones científicas relacionadas al uso medicinal de dicha planta”.

Es por esto que, el licenciado Jose Rivera, da paso con un grupo de especialistas a servir al pueblo con la ayuda del Dispensador de Cannabis, THC (The Health Clinic Cannabis Dispensary). La doctora, Rut Torres (Budtender, persona autorizada y certificada para trabajar con productos del Cannabis en un dispensador) nos explicó el gran movimiento que se empezó a efectuar ante la apertura de dicho dispensador. “Esto comienza con una lucha en la calle de personas comprometidas con su salud, con personas que están defendiendo esto como medicinal. Nosotros en coordinación con “Freejuana” hemos hecho diferentes manifestaciones a favor de la medicación, porque entendemos que esto es un medicamento que abarca muchas condiciones. Desde un comienzo esto fue mas bien un enfoque de lucha en favor al paciente”.

El dispensario, ante lograr tras la lucha ser autorizados por el Estado, comienzan a operar para el público el 30 de diciembre. No obstante, cabe destacar que al cabo de un mes abierto hay entre 150 a 200 pacientes registrados.

Ahora bien ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para poder ser elegible en el dispensador de cannabis? a esto contestó: “Los pasos son bien sencillos. Primero que todo como esto se trabaja medicinal tienes que tener una condición, nosotros no trabajamos con prevención, tienes que tener una condición establecida. Puede ser: esclerosis múltiple, SIDA, cáncer, artritis, ansiedad, insomnio, pacientes veteranos, entre otros. Toda persona que entre al programa, debe tener un diagnóstico médico. La persona va a donde su médico, le pide un diagnóstico médico, viene a donde un medico para certificar al paciente y en base a esa recomendación, se le hace una revaluación al paciente. Se llena la solicitud del paciente, y después un abogado notario, notariza el documento y se lleva al Depto. de Salud para comenzar el proceso y obtener el ID de pase”. Nota aclaratoria: personas de menos de 21 años de edad, deben ser diagnosticadas por dos médicos diferentes.

Luego de obtener bajo ley la autorización, puede ir al dispensario a sacar su onza y media diaria de medicamento. “Trabajamos la flor y un aceite”. Ante visualizar el insumo positivo de la comunidad necesitada del área norte para mejorar su salud; se le preguntó a la doctora si de ser legalizada el cannabis y estar al alcance de todos ¿Qué efecto negativo pudiese tener el dispensario? “En cuestión económica sería un beneficio. En cuestión médica, sería un poco tedioso porque nosotros estamos viendo esto exclusivamente medicinal. Al ser recreacional, cualquiera puede tener acceso al cannabis; pero aquí lo positivo es el control que tenemos. Nosotros somos propacientes, no los vemos como clientes, sino como pacientes, personas enfermas, personas que utilizan este medio como su última alternativa. El 85% de los pacientes que tenemos son mayores de edad, de 60 años en adelante. En base a esa información que estamos recopilando, entendemos que la parte recreacional en cuestión del control del paciente, si estaría difícil de trabajar porque nuestra mentalidad es enfocarnos en la sanación de ellos”, detalló. Es necesario recalcar que no simplemente acudes a la venta, si no que tienes derecho a orientación para el uso correcto del mismo. “Tratamos que el paciente se vaya lo más cómodo posible y con la mayor información posible”. El laboratorio de cosecha de cannabis, está localizado en Toa Baja completamente hidropónico.

También, cabe destacar que hay una gran masa de personas que comparten el mismo pensamiento negativo ante el uso de Cannabis. Entienden que fumar Cannabis hará el mismo efecto que consumirla de otra manera. No obstante, la doctora recalcó que el fumar provoca una flema similar al del cigarrillo, lo que no es conveniente para la salud. “Tu cuerpo adquiere el medicamento en máximo de 5 segundos. Eso significa que automáticamente comienza a trabajar. Tienes en tu cuerpo receptores cannabinoides. Una vez se activan esos receptores, todo tu cuerpo cambia. Empiezas a tener esa defensa en tu cuerpo. Tan pronto lo consumes, el cuerpo comienza a trabajar. La diferencia entre cannabis fumado y medicinal es el crecimiento de la planta. Nosotros estamos creando una planta limpia y pura en todos los aspectos solo con agua. No tenemos aditamentos ni pesticidas. Esa es la diferencia de natural y no ¿Por qué no se fuma y sí se evaporiza? Porque al fumarlo estás dañando la pureza de la planta. Estas entonces recibiendo los efectos dañinos del cigarrillo, de la flama y los componentes químicos como el “lighter”. Por tanto, se utiliza un tipo de horno. Mientras más calor le das a la planta, más medicina sale”.

Por otro lado, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler dice estar en total acuerdo con el dispensador de Cannabis. “Estoy de acuerdo y apoyo la llegada del dispensario a Barceloneta. Todo lo que ayude a mejorar la salud de nuestra gente o aliviar el dolor, cuenta con mi apoyo. Por supuesto, tiene que cumplir con las leyes y regulaciones federales y estatales”.

Adicional, se piensa abrir un Dispensador de Cannabis THC en Hatillo para pacientes del área Oeste e incitan a orientarse de sus beneficios. Para comunicarse: (787) 297-3333/ (787) 922-1422.