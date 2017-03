Abre en Mayagüez One To Seven & Plus

Por: Kassandra Laracuente

El pasado 16 de marzo, en un ambiente de celebración y algarabía inauguró en Vista Verde Plaza en Mayagüez, la tienda One To Seven & Plus.

Según su propietario y vicepresidente de la Corporación, Ahmad Hamdan, “es necesario establecer una tienda como esta en este pueblo (Mayagüez), donde las personas pueden conseguir de todo un poco”.

“Dentro de las cosas que las personas que vienen pueden conseguir, tenemos un concepto que ofrece completamente las cosas necesarias básicas. Tenemos desde detergentes hasta todo lo esencial del hogar, decoraciones, flores, cuidado personal y utensilios”, agregó el propietario de la tienda.

Por otra parte, referente al empleo generado con dicha apertura, Hamdan dijo que se contrató un aproximado de 20 empleados que estarán laborando en el horario regular de: 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. de lunes a sábado y los domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Estamos bien agradecidos de todos como tal, e invitamos a la gente para que se de cita por acá. Gracias a Dios la gente está contenta y feliz con esta apertura. Hace falta en Mayagüez esta tienda. Por eso, este concepto se trae porque hace falta en este pueblo como tal”, recalcó el vicepresidente de la Corporación.

Para obtener las ofertas publicadas en los “shopper”, puede visitar la tienda y obtener su copia mensualmente.