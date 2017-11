Abiertas residencias de CROEM a pesar de orden del gobierno

Por: Gladys Guerra Arcelay

El pasado martes, 7 de noviembre se llevó a cabo una vista senatorial en el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, también conocido como CROEM. La misma fue presidida por la Senadora del distrito Mayagüez – Aguadilla, Evelyn Vázquez.

Esta visita se llevó a cabo luego de que surgiera una controversia acerca de la apertura de la escuela, que cuenta con 252 estudiantes de toda la Isla. La posición oficial del Departamento de Educación es que puede estar abierta, pero los estudiantes no pueden utilizar las residencias. Deben viajar de ida y vuelta todos los días, en lo que se resuelve el problema de falta de energía eléctrica.

No obstante, la noche del lunes, 6 de noviembre los estudiantes que pudieron llegar pernoctaron en ella y lo seguirán haciendo, para continuar con el semestre escolar, que llevaba seis semanas interrumpido. Tanto padres, como estudiantes y maestros estuvieron de acuerdo en aceptar las condiciones en que se encuentra el plantel, ya que el mismo no sufrió daños, solo no cuenta con el servicio de energía eléctrica.

“Estamos aquí porque tenemos los pantalones en nuestro sitio. Hoy (el pasado martes) estamos aquí porque varias agencias del gobierno vinieron y miraron, pero no están autorizadas a hacer informes. Y lo que quiero decir es que CROEM está abierto, porque los estudiantes se quedaron”, dijo Wilson Nazario, Presidente de la Asociación de Ex Alumnos de CROEM.

El estudiante Luis Daniel Santiago, de Añasco, decidió quedarse en la escuela por que le preocupa no estar tomando clases. Santiago dijo al Periódico Visión que: “No hubo muchos daños. No entiendo por qué esperaron tanto tiempo. Yo entiendo que la escuela estaba bien y que podemos seguir así”.

Las versiones que obtuvo este semanario para explicar el cierre de la institución son que no contaban con servicio eléctrico, problema que se resolvió cuando el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez donó un generador y en la semana se espera llegue otro generador más. La otra razón, fue la lentitud del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en certificar la escuela como ‘lista’ para recibir a los estudiantes.

La Secretaria de Educación, Julia Keleher, explicó en entrevista que el pasado viernes, 3 de octubre se cambió el sistema de certificación para que las escuelas pudieran abrir lo más pronto posible. En el nuevo proceso, según explicó, seran inspectores de al Agencia de Edificios Públicos los que inspeccionen las escuelas y especifiquen si están listas para recibir a los estudiantes o no. Cabe mencionar, que es el personal de Edificios Públicos es el encargado de darle mantenimiento a las escuelas del país y los que certifican el uso de las mismas luego del paso de eventos naturales.

Luego de la inspección el director de la escuela debe llenar un formulario haciéndose responsable de cualquier cosa que pueda ocurrir en la planta física, si la escuela es abierta y no está inspeccionada por el Cuerpo de Ingenieros. Por su parte, la senadora Evelyn Vázquez quién llevó a cabo la vista ocular expresó que envió un comunicado en el que se hacía responsable de lo que pasara, pero que quería que las clases empezaran. Añadió que: “Estamos aquí para asegurarnos que las clases puedan comenzar, que los estudiantes estén en su totalidad aquí, que las habitaciones se puedan usar, que no haya peligro para ninguno de los estudiantes”.

Por su parte el alcalde de Mayagüez tronó contra la respuesta del Departamento de Educación ante la situación de esta escuela especializada, que calificó como la mejor escuela de todo Puerto Rico. “Yo no debería ni estar aquí”, dijo.

Añadió que ha habido mucha información errónea circulando por parte de informes de funcionarios que no han visitado la planta física, que lo han hecho desde oficina tanto en San Juan como fuera de CROEM. La realidad es que esta escuela no sufrió ningún daño grave. Aseguró que muchos padres de estudiantes de pueblos distantes se han mudado al municipio de Mayagüez para que sus hijos puedan continuar estudiando en CROEM.

A la vista a la que fueron convocados jefes de agencia como Julia Keleher, los directores regionales del las Autoridades de Acueductos y Alcantarillados y Energía Eléctrica, entre otros, solo se presentaron representantes de las personas citadas. En el caso de Educación estuvo presente el director de la Región de Mayagüez, Ismael Aponte. Mientras que los representantes de Energía Eléctrica estuvieron ausentes de la actividad.