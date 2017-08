“A hacer lo mismo con menos en los municipios”

Por: Kassandra Laracuente

Un insumo del sentir de los alcaldes de la zona oeste, enumeró los recortes que han realizado y cómo se han afectado las donaciones y servicios al punto de tener que seguir operando con menos asignación de dinero; los alcaldes de los pueblos de: Hormigueros, Aguadilla, Moca e Isabela respondieron.

De otro lado diez alcaldes que comprenden la Junta de la Asociación mediante su portavoz y presidente Rolando Ortíz (Cayey), sesionaron en el oeste (Hormigueros) el pasado viernes, 28 de julio haciendo eco de la situación que atraviesa cada municipio y posibles causas de acción más allá de líneas partidistas.

A continuación los ajustes generales que han hecho en algunos municipios del oeste:

Aguadilla

Por otra parte, de la administración municipal de Aguadilla y su alcalde Carlos Méndez (PNP) suministraron las ordenanzas: 30, 34 y 43. La ordenanza 30 establece una reestructuración de los beneficios marginales, incluyendo bono navideño, aportación al plan médico a los funcionarios y empleados municipales que son pagados con presupuesto del fondo general del municipio. De $10.25 se redujo $2.00 dólares a razón de hora, por lo que el salario les fue ajustado a $8.25 la hora. Gastos por servicios profesionales se redujeron en un 20%, pago de honorarios por servicios contingentes se redujo en un 8 por ciento, se cancela la celebración de actividades sociales, recreativas y deportivas sufragadas por el fondo general como Fiestas Patronales, Festivales Playeros entre otras actividades. Se cancela toda donación para organizaciones sin fines de lucro y donativos, se deja sin efecto el eximir a las OSFL.

Hormigueros

En el caso del alcalde de Hormigueros, Pedro García (PPD): en entrevista con Visión mencionó que se tuvo que hacer ajustes en: “reducción de jornada a empleados irregulares, disminución a la aportación del plan médico, eliminación de actividades deportivas, culturales y festivales así como medidas administrativas de reducción de gastos. Esto ha afectado la frecuencia y la eficiencia de los servicios”, comunicó el alcalde.

Isabela

El alcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri (PPD) sostuvo en entrevista telefónica que llevó a cero los gastos de donativos a organizaciones culturales, se redujo el bono navideño de empleados, un 50% a $500 dólares, las liquidaciones de navidad y por enfermedad no se van a dar, se redujo un 15% de gastos a 5 asesores externos que sumándose es cerca de un 40% menos en pago por contratación de asesores. Al momento se encuentra el proceso de diálogo “le estamos explicando a la gente el cómo y por qué de la reducción del presupuesto y que para nosotros representa $1.8 millones de dólares”, esto para poder buscar alternativas ante la falta de presupuesto para el recogido de basura que representa cerca de $3 millones de dólares al año. “Ya no tengo de donde cortar…el Gobierno quiere eliminar y cerrar municipio a tal punto que sean inoperantes y no se atreven a decirlo”, enfatizó.

Moca

En el caso de Moca, el alcalde José “Kiko” Avilés con una reducción de $2 millones de dólares, dijo que “hubo recortes en las plazas transitorias (40 empleados), el municipio no aportará a las fiestas patronales si se realizan las hará una empresa privada, se eliminó el pago de vacaciones y días por enfermedad, se redujo en un 50 por ciento el bono de navidad de $1,000 dólares los empleados recibirán $500 dólares, las aportaciones a donaciones están casi canceladas, congelamos las plazas de retirados pero el servicio se sigue dando”. “Estamos tratando de dar apoyo a medianos y pequeños comerciantes con el Paseo Artesanal hay un movimiento económico. Estamos buscando alternativas de servicios o negocios que se puedan crear…porque atravesamos una situación difícil pero estamos buscando alternativas para brindar servicios”.

Al cierre de esta edición ningún otro alcalde emitió declaraciones, de obtener respuesta estaremos informando en nuestras próximas ediciones.