A escena el sorteo de jugadoras de Baloncesto Superior Nacional Femenino

La escolta Adily Martucci se proyecta como la primera selección en el Sorteo de Nuevo Ingreso del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

El sorteo 2017 se estará celebrando mañana miércoles, 19 de julio, en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a partir de las 2:00 p.m.

Las Pollitas de Isabela poseen el primer turno y hasta el pasado sábado, 8 de julio, día que se celebró la prueba de talentos para las jugadoras de Nuevo Ingreso, el apoderado Luis Luciano contemplaba escoger a la egresada de Quinnipiac University e integrante de la selección.

Martucci, de 5’8” de estatura, terminó su carrera universitaria en los Estados Unidos con un promedio de 7.1 puntos, 2.1 rebotes y 1.1 cortes de balón por juego. Mientras, en el recién concluido Centrobasket, anotó 2.2 tantos y realizó 1.2 capturas por cotejo.

La armadora Krystal Luciano, de Hofstra University, y Daneichka Canales, de la Universidad de Puerto Rico recinto de Bayamón, son otras jugadoras cotizadas en el sorteo. En la NCAA, Luciano registró una media de 8.1 unidades, 3.4 balones atrapados y 4.2 asistencia por compromiso. Canales, por su parte, fue reclamada por las tricampeonas Gigantes de Carolina como Hija de Franquicia. El BSNF espera por la Federación para conocer si procede o no la petición.

También se espera que Desanta Franklin (St. Thomas University), Raven Pentz (State University of New York at Old Westbury) y Jacqueline Rosario (Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras) sean elegidas en primera ronda.

Las Cafetaleras de Yauco tendrán el segundo, tercero y cuarto turno, seguido de las Santeras de Aguada y cierran las Gigantes con el sexto y séptimo. Las Atenienses de Manatí y las Montañeras de Morovis no tienen turno en la primera ronda.

Al concluir el sorteo de Nuevo Ingreso, el BSNF estará celebrando el sorteo de jugadoras No Reservadas, donde la armadora de la selección, Dayshalee Salamán, se perfila como la principal candidata a ser escogida por Isabela y Yauco.

El primer turno lo tienen las Pollitas, seguidas nuevamente por las Cafetaleras con la segunda y tercera petición.

Mari Plácido, Natalie Díaz, Zuleimarie Sánchez y Sheila Reyes lucen como las principales jugadoras a también ser escogidas en la primera vuelta. Sin descartar a las jugadoras de la selección, Sandra García y Michelle González.

La ronda inicial sigue con Manatí, Carolina, Morovis y Carolina. Aguada no escoge hasta la tercera vuelta.

El BSNF inicia el jueves 7 de septiembre en el coliseo Guillermo Angulo de la Tierra de Gigantes.