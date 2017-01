A dar la batalla Los Corsarios

Por: Rubén Centeno

Los Piratas de Quebradillas quieren dejar atrás la demostración del pasado año cuando no lograron avanzar a la semifinal del Baloncesto Superior Nacional. Para eso, han trabajado en la confección de un equipo capaz de alcanzar lo logrado en la campaña 2013 cuando luego de un receso se proclamaron campeones. Las firmas establecidas en la temporada muerta de Javier Mojica, Luis “Pelacoco” Hernández y la transacción que llevó a Mike Rosario a las filas quebradillanas entre otras han hecho del quinteto del guajataca uno contendor.

Hay que mencionar que el conjunto que será dirigido por Carlos González contará con el regreso de los jugadores Richard Chaney, Jorge Bryan Díaz y Ángel “Piwi” García. De paso, la casa de Raymond Dalmau se abre nuevamente para el regreso del versátil armador Jonathan García y el escolta anotador nativizado Yudniel Pérez. García en 2016, terminó la campaña en Ponce, mientras que Pérez fue eje del cambio que trajo a los Piratas al defensa Mike Rosario, pero al no haber representación de los Cangrejeros de Santurce en esta campaña los Corsarios seleccionaron a Pérez en el sorteo de los jugadores de Santurce.

Pero el trabajo de la gerencia pirata no finaliza ahí, ya que el gerente general, Gaby Miranda oficiliazó la firma del refuerzo Donta Smith quién fue figura clave en el Campeonato obtenido por los Indios de Mayagüez en la temporada 2012. Los Piratas de Quebradillas finalizaron la campaña 2016 en la última posición clasificatoria cuando lograron un 18-18 que los llevó a la postemporada, pero no pasaron de los cuartos de finales cuando sucumbieron en 5 partidos ante los Vaqueros de Bayamón.

Para esta campaña la histórica franquicia espera contar con un equipo capaz de estar en al menos los mejores 4 conjuntos. Se espera que la rotación de jugadores que utilice el dirigente González pueda alcanzar los 12 a 13 jugadores. Esto de acuerdo a las contrataciones realizadas y el róster de jugadores hasta el presente. Quebradillas comienza sus prácticas de cara al venidero torneo el lunes 6 de febrero.