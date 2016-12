5ta Marcha concientiza: ‘No más violencia, ni balas al aire esta navidad’

Por: Kassandra Laracuente

“En conjunto con ‘NO MÁS VIOLENCIA’, diferentes agencias se unieron en Guánica, para oficializar la 5ta parada: ‘Navidad sin violencia’, juntos a otras entidades con el fin de concientizar sobre: NO MÁS BALAS AL AIRE”, expresó Joyce López, coordinadora de la actividad en Guánica, quien pertenece a la Oficina de Relaciones con la Comunidad de la Policía de Puerto Rico en Ponce.

Cabe destacar que este año se unió a la parada la oficina que ayuda a víctimas de delito a través del Departamento de Justicia de Puerto Rico (IDIIFCO).

Por otra parte, la parada salió a las 9:00 a.m. en el ramal 1116 al lado de la pista en Guánica. Donde la logística del evento unió a todo el público y agencias a que se encontraran por la ‘Carretera 15 de julio’, para culminar con presentaciones artísticas de los estudiantes en la Plaza Pública Manuel Jiménez Mesa.

“Los estudiantes presentaron la programación artística con un ‘show’, además se tuvo banda de música. Lo más importante es llevarse el mensaje de: NO MÁS BALAS AL AIRE”, comentó López.

“El Cuerpo de Vigilantes tocó, las escuelas intermedias, la Fundación de no maltrato a los animales; además de los diferentes grupos comunitarios y consejos. También se le hizo el acercamiento a la Guardia Nacional de Puerto Rico y respondió y de Escuela Superior, se tuvieron cantantes”, agregó.

Como particularidad y sorpresa en la actividad, se premió a la niña que diseñó el arte del afiche local, que se difundió a través de la Policía en el municipio de Guánica.

Por otro lado, Lopez recalcó que la importancia de realizar la marcha, más allá del simbolismo, recae en realizar “un mensaje inclusivo de paz y de no al maltrato en la comunidad”.

“A papito Dios, gracias por darme la oportunidad de educar con campañas como esta para las nuevas generaciones y poder motivarlos a desarrollar sus talentos. El mensaje llegó…’No más balas al aire y no más violencia ¡Celebra la Vida y Feliz Navidad!, culminó Joyce mediante comunicación escrita.

Agencias participantes

Entre las agencias que se dieron cita, se encontró: la Administración de Vivienda Pública, el Municipio de Guánica y el Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, Familia y la Comunidad, Inc.

Además, estuvieron presente: el Consejo de Seguridad Vecinal de Guánica, AARP, Club de Leones (Guánica, Ensenada), el Cuerpo de Vigilantes, la Escuela Luis Muñoz Rivera, el Centro Cultural Isabel Santiago, ORL Reccaping Services, Inc., el Depto. de Educación y el Distrito Escolar Yauco-Guánica, con el fin de concienciar sobre la importancia de seguridad, protección y no violencia en esta navidad.

El cierre del evento contó con exhibiciones, presentaciones de grupos escolares y la participación del ‘Grupo Rika Swing’.